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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 820821822823

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 663
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 663
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:20

Re: Райффайзен Банк

Подскажите, плз, вроде было раньше в тарифе Райф+ при наличии 10 операций по карте - абонка не снималась, сейчас не вижу, только оборот 2к или остаток 2к. Это давно такие нововведения? Или я что-то путаю?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:36

  dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, вроде было раньше в тарифе Райф+ при наличии 10 операций по карте - абонка не снималась, сейчас не вижу, только оборот 2к или остаток 2к. Это давно такие нововведения? Или я что-то путаю?

Мабуть, плутаєте з Альфою наприклад, бо тарифи на Райф+ від 25 березня містять або залишок або суму покупок у розмірі від 2кгрн для безоплати.
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 14:17

  dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, вроде было раньше в тарифе Райф+ при наличии 10 операций по карте - абонка не снималась, сейчас не вижу, только оборот 2к или остаток 2к. Это давно такие нововведения? Или я что-то путаю?


путаете, за транзакции никогда не было, тут увы не Альфа
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 14:54

Про Райф+ не скажу, а вот в предыдущем пакете (Активный) было условие про 10 платежей
Computer
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 15:03

  cohan написав:
  dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, вроде было раньше в тарифе Райф+ при наличии 10 операций по карте - абонка не снималась, сейчас не вижу, только оборот 2к или остаток 2к. Это давно такие нововведения? Или я что-то путаю?

путаете, за транзакции никогда не было, тут увы не Альфа

в старых тарифах (Оптимальный) было. В рах+ убрали
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:15

Re: Райффайзен Банк

Всех благодарю за ответы!

Действительно, в моей старой пакетке было бесплатное обслуживание за транзакции (даже на карте фоп три года назад точно было), а в райф+ порезали =[

Тогда ещё вопрос: есть ли опыт перевода райф+ в обычный райф без закрытия счетов/карт? Или всё начинать заново только?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:59

Re: Райффайзен Банк

  dr_morgenstern написав:есть ли опыт перевода райф+ в обычный райф без закрытия счетов/карт? Или всё начинать заново только?

Я сменил тариф заявой через отделение
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:44

  dr_morgenstern написав:Всех благодарю за ответы!

Действительно, в моей старой пакетке было бесплатное обслуживание за транзакции (даже на карте фоп три года назад точно было), а в райф+ порезали =[

Тогда ещё вопрос: есть ли опыт перевода райф+ в обычный райф без закрытия счетов/карт? Или всё начинать заново только?

В чаті пишете, що хочете змінити тариф. Потім перевірте, чи змінилась назва тарифу, я два рази змінював через помилку першого оператора.
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