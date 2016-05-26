Подскажите, плз, вроде было раньше в тарифе Райф+ при наличии 10 операций по карте - абонка не снималась, сейчас не вижу, только оборот 2к или остаток 2к. Это давно такие нововведения? Или я что-то путаю?
dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, вроде было раньше в тарифе Райф+ при наличии 10 операций по карте - абонка не снималась, сейчас не вижу, только оборот 2к или остаток 2к. Это давно такие нововведения? Или я что-то путаю?
Мабуть, плутаєте з Альфою наприклад, бо тарифи на Райф+ від 25 березня містять або залишок або суму покупок у розмірі від 2кгрн для безоплати.
dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, вроде было раньше в тарифе Райф+ при наличии 10 операций по карте - абонка не снималась, сейчас не вижу, только оборот 2к или остаток 2к. Это давно такие нововведения? Или я что-то путаю?
путаете, за транзакции никогда не было, тут увы не Альфа
dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, вроде было раньше в тарифе Райф+ при наличии 10 операций по карте - абонка не снималась, сейчас не вижу, только оборот 2к или остаток 2к. Это давно такие нововведения? Или я что-то путаю?
путаете, за транзакции никогда не было, тут увы не Альфа
в старых тарифах (Оптимальный) было. В рах+ убрали