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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 822823824825>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 663
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 663
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:31

  Flamingo написав:
  BBC написав:Что за карта два кэшбека? В чем подвох?

Подвох наверное в том что мало кому дают лимит

І тільки тим хто офіційно працевлаштований.
miltador
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Повідомлень: 406
З нами з: 08.01.20
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Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 19:05

  Flamingo написав:
  BBC написав:Что за карта два кэшбека? В чем подвох?

Подвох наверное в том что мало кому дают лимит

Да и саму карту )
mustbe
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Повідомлень: 5734
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 19:11

  mustbe написав:
  Flamingo написав:
  BBC написав:Что за карта два кэшбека? В чем подвох?

Подвох наверное в том что мало кому дают лимит

Да и саму карту )


На днях попробую перевести имеющуюся кредитку на этот пакет, посмотрю что из этого получиться.
antey718
 
Повідомлень: 629
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:07

Планирую зайти в Аваль, попробую оформить 2 кэшбэка и карту АТБ.
По АТБ сразу говорить в тарифе Райф без +?
По кредитке тоже Райф или там другой?
Striker
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Подякували: 2725 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:13

  Striker написав:Планирую зайти в Аваль, попробую оформить 2 кэшбэка и карту АТБ.
По АТБ сразу говорить в тарифе Райф без +?
По кредитке тоже Райф или там другой?

Та нее.
Если вы никада не были клиентом (а лучше зарплатником) Райфа, то сначала откройте дебетку Райф+ (там Ще 0.5% :mrgreen: ) и допку АТБ. Поюзайте 3..6мес и ток тада суйтесь за кредиткой :P

Нее, ну може у вас КР от УБКИ в зелёной зоне, то мона и нахрапом.
Amethyst
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Повідомлень: 653
З нами з: 05.05.21
Подякував: 42 раз.
Подякували: 106 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:21

  Striker написав:Планирую зайти в Аваль, попробую оформить 2 кэшбэка и карту АТБ.
По АТБ сразу говорить в тарифе Райф без +?
По кредитке тоже Райф или там другой?

по кредитке 2 кешбека, какой райф? :D
Ромасик
 
Повідомлень: 2486
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:23

  Amethyst написав:Нее, ну може у вас КР от УБКИ в зелёной зоне, то мона и нахрапом.

аналь скорее по ПВБКИ
Ромасик
 
Повідомлень: 2486
З нами з: 30.03.15
Подякував: 498 раз.
Подякували: 163 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:37

  Ромасик написав:
  Amethyst написав:Нее, ну може у вас КР от УБКИ в зелёной зоне, то мона и нахрапом.

аналь скорее по ПВБКИ

Угу, там рейтинг не считают, но прикинуть для начала мона и в УБКах :)
Amethyst
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Повідомлень: 653
З нами з: 05.05.21
Подякував: 42 раз.
Подякували: 106 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:40

Amethyst, считают, у меня 800, я там ангел (у Бени 280).
https://finance.ua/ua/my/credit-score

И если вы намекаете в сторону Михи, то у них разные подходы к его учету.
Ромасик
 
Повідомлень: 2486
З нами з: 30.03.15
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:41

  Ромасик написав:
  Striker написав:Планирую зайти в Аваль, попробую оформить 2 кэшбэка и карту АТБ.
По АТБ сразу говорить в тарифе Райф без +?
По кредитке тоже Райф или там другой?

по кредитке 2 кешбека, какой райф? :D

Ну да, эт 2 разных пакета. Вааще тут мона открыть сразу несколько дебетных и кредитных пакетов... Ну если нуна :)
Amethyst
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Повідомлень: 653
З нами з: 05.05.21
Подякував: 42 раз.
Подякували: 106 раз.
 
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