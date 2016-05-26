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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 сер, 2021 18:31
Flamingo написав: BBC написав:
Что за карта два кэшбека? В чем подвох?
Подвох наверное в том что мало кому дают лимит
І тільки тим хто офіційно працевлаштований.
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miltador
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Додано: Вів 10 сер, 2021 19:05
Flamingo написав: BBC написав:
Что за карта два кэшбека? В чем подвох?
Подвох наверное в том что мало кому дают лимит
Да и саму карту )
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mustbe
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Додано: Вів 10 сер, 2021 19:11
mustbe написав: Flamingo написав: BBC написав:
Что за карта два кэшбека? В чем подвох?
Подвох наверное в том что мало кому дают лимит
Да и саму карту )
На днях попробую перевести имеющуюся кредитку на этот пакет, посмотрю что из этого получиться.
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antey718
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:07
Планирую зайти в Аваль, попробую оформить 2 кэшбэка и карту АТБ.
По АТБ сразу говорить в тарифе Райф без +?
По кредитке тоже Райф или там другой?
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Striker
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:13
Striker написав:
Планирую зайти в Аваль, попробую оформить 2 кэшбэка и карту АТБ.
По АТБ сразу говорить в тарифе Райф без +?
По кредитке тоже Райф или там другой?
Та нее.
Если вы никада не были клиентом (а лучше зарплатником) Райфа, то сначала откройте дебетку Райф+ (там Ще 0.5%
) и допку АТБ. Поюзайте 3..6мес и ток тада суйтесь за кредиткой
Нее, ну може у вас КР от УБКИ в зелёной зоне, то мона и нахрапом.
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Amethyst
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:21
Striker написав:
Планирую зайти в Аваль, попробую оформить 2 кэшбэка и карту АТБ.
По АТБ сразу говорить в тарифе Райф без +?
По кредитке тоже Райф или там другой?
по кредитке 2 кешбека, какой райф?
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Ромасик
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:23
Amethyst написав:
Нее, ну може у вас КР от УБКИ в зелёной зоне, то мона и нахрапом.
аналь скорее по ПВБКИ
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Ромасик
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:40
Amethyst
, считают, у меня 800, я там ангел (у Бени 280).https://finance.ua/ua/my/credit-score
И если вы намекаете в сторону Михи, то у них разные подходы к его учету.
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Ромасик
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:41
Ромасик написав: Striker написав:
Планирую зайти в Аваль, попробую оформить 2 кэшбэка и карту АТБ.
По АТБ сразу говорить в тарифе Райф без +?
По кредитке тоже Райф или там другой?
по кредитке 2 кешбека, какой райф?
Ну да, эт 2 разных пакета. Вааще тут мона открыть сразу несколько дебетных и кредитных пакетов... Ну если нуна
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Amethyst
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