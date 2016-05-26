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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 822823824825

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 663
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 663
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:47

  Ромасик написав:Amethyst, считают, у меня 800, я там ангел (у Бени 280).
https://finance.ua/ua/my/credit-score

И если вы намекаете в сторону Михи, то у них разные подходы к его учету.

Ну у меня тут 650, а у УБКИ -- 420.
Причем ПВБКИ рисует просрочку от Михи, а УБКИ месяца 3 как убрал ее.
Но я считаю, шо это сам ФинансЮА рейтинг рисует, а скорить то Валя будет :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:56

  Amethyst написав:Та нее.
Если вы никада не были клиентом (а лучше зарплатником) Райфа, то сначала откройте дебетку Райф+ (там Ще 0.5% :mrgreen: ) и допку АТБ. Поюзайте 3..6мес и ток тада суйтесь за кредиткой :P

Нее, ну може у вас КР от УБКИ в зелёной зоне, то мона и нахрапом.

А зачем допку АТБ, чего не сразу как основную?
УБКИ рисует 407 (превед Пумба), фатит? :)
Или указать в анкете, что у меня есть депо на млн грн и 2 любовницы?
И я 18 числа увольняюсь, думал как раз успеть, пока ещё официально трудоустроен)
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:05

  Striker написав:
  Amethyst написав:Та нее.
Если вы никада не были клиентом (а лучше зарплатником) Райфа, то сначала откройте дебетку Райф+ (там Ще 0.5% :mrgreen: ) и допку АТБ. Поюзайте 3..6мес и ток тада суйтесь за кредиткой :P

Нее, ну може у вас КР от УБКИ в зелёной зоне, то мона и нахрапом.

А зачем допку АТБ, чего не сразу как основную?
УБКИ рисует 407 (превед Пумба), фатит? :)
Или сказать, что у меня есть депо на млн грн и 2 любовницы?
И я 18 числа увольняюсь, думал как раз успеть, пока ещё официально трудоустроен)

407 -- мало, нуна 600..800. Гляньте таки
viewtopic.php?p=5278590#p5278590
даа, из-за ПУМБы щас у многих рисуется бОльшая задолженность

Да, Анкету нуна круто заполнить :) Но Валя не долго думая может и затребовать выписки по открытым депо, меня эт даже спасло кадато -- дали лимит 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:31

  Amethyst написав:
  Ромасик написав:Amethyst, считают, у меня 800, я там ангел (у Бени 280).
https://finance.ua/ua/my/credit-score

И если вы намекаете в сторону Михи, то у них разные подходы к его учету.

Ну у меня тут 650, а у УБКИ -- 420.
Причем ПВБКИ рисует просрочку от Михи, а УБКИ месяца 3 как убрал ее.
Но я считаю, шо это сам ФинансЮА рейтинг рисует, а скорить то Валя будет :(

В ПВБКИ у меня светится закрытая от Михи (с просрочками). И на ипотеке сказали это ни на что особо не влияет. А аналь открыл крединые линии только после нового года (т.е. совпало с закрытием ПВБКИ).
Да, рейтинг ПВБКИ наверное финанс рисует, хотя хз.
А в УБКИ я ни черта не понял - убрана вся инфа по Михе до 04/2016, хотя начал смотреть предыдущие их отчеты, то там тоже не было... Но рейтинг УБКИ у меня давно 280-300.
А у вас УБКИ как-то поменлся от закрытия Михи? 420 таки много
Главный скунс - это МБКИ, у них открытая просрочка, такое банки видят - сразу в бан. Но на днях сибас дал Ашановскую кредитку :D Мне еще лимит не дал только обанк и аккорд. И яблоко, но он особо не надо.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:37

  Striker написав:
  Amethyst написав:Та нее.
Если вы никада не были клиентом (а лучше зарплатником) Райфа, то сначала откройте дебетку Райф+ (там Ще 0.5% :mrgreen: ) и допку АТБ. Поюзайте 3..6мес и ток тада суйтесь за кредиткой :P

Нее, ну може у вас КР от УБКИ в зелёной зоне, то мона и нахрапом.

А зачем допку АТБ, чего не сразу как основную?
УБКИ рисует 407 (превед Пумба), фатит? :)
Или указать в анкете, что у меня есть депо на млн грн и 2 любовницы?
И я 18 числа увольняюсь, думал как раз успеть, пока ещё официально трудоустроен)

справку о доходах предоставьте, это всем нравится. Мне тазик так налил. Я так понимаю, з/п у вас не в анале.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:44

Re: Райффайзен Банк

  Ромасик написав:А у вас УБКИ как-то поменлся от закрытия Михи? 420 таки много
Да, с Михой было 320..350. Но мне было пофиг
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:50

  Amethyst написав:
  Ромасик написав:А у вас УБКИ как-то поменлся от закрытия Михи? 420 таки много
Да, с Михой было 320..350. Но мне было пофиг

тогда странно, что меня на дно тянет?)
почему было пофиг?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:08

Re: Райффайзен Банк

  Ромасик написав:почему было пофиг?

Ну Алка и Валя похоже похерили тот рейтинг, и лилеяли меня как старого и проверенного клиента :)
Реально из-за рейтинга отказали в кредите ОТП и ощАд, там даже писал объяснительную по просрочке, но не проканало :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:08

  Ромасик написав:
  Striker написав:... И я 18 числа увольняюсь, думал как раз успеть, пока ещё официально трудоустроен)

справку о доходах предоставьте, это всем нравится. Мне тазик так налил. Я так понимаю, з/п у вас не в анале.


Я увольняясь для финмона взял справки о начислениях/удержаниях/выплатах за каждый год моей работы; предоставив их при открытии счета - признали лишь за последний год, хотя манагер отксерила все... Надеюсь при возникновении вопросов - можно будет аппелировать ко всем (как к сбережениям), тем более, что остались "на руках" их оригиналы.
Миша-клиент
 
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