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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 сер, 2021 20:47
Ну у меня тут 650, а у УБКИ -- 420.
Причем ПВБКИ рисует просрочку от Михи, а УБКИ месяца 3 как убрал ее.
Но я считаю, шо это сам ФинансЮА рейтинг рисует, а скорить то Валя будет
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Amethyst
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:56
Amethyst написав:
Та нее.
Если вы никада не были клиентом (а лучше зарплатником) Райфа, то сначала откройте дебетку Райф+ (там Ще 0.5%
) и допку АТБ. Поюзайте 3..6мес и ток тада суйтесь за кредиткой
Нее, ну може у вас КР от УБКИ в зелёной зоне, то мона и нахрапом.
А зачем допку АТБ, чего не сразу как основную?
УБКИ рисует 407 (превед Пумба), фатит?
Или указать в анкете, что у меня есть депо на млн грн и 2 любовницы?
И я 18 числа увольняюсь, думал как раз успеть, пока ещё официально трудоустроен)
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Striker
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Додано: Сер 11 сер, 2021 21:05
Striker написав: Amethyst написав:
Та нее.
Если вы никада не были клиентом (а лучше зарплатником) Райфа, то сначала откройте дебетку Райф+ (там Ще 0.5%
) и допку АТБ. Поюзайте 3..6мес и ток тада суйтесь за кредиткой
Нее, ну може у вас КР от УБКИ в зелёной зоне, то мона и нахрапом.
А зачем допку АТБ, чего не сразу как основную?
УБКИ рисует 407 (превед Пумба), фатит?
Или сказать, что у меня есть депо на млн грн и 2 любовницы?
И я 18 числа увольняюсь, думал как раз успеть, пока ещё официально трудоустроен)
407 -- мало, нуна 600..800. Гляньте такиviewtopic.php?p=5278590#p5278590
даа, из-за ПУМБы щас у многих рисуется бОльшая задолженность
Да, Анкету нуна круто заполнить
Но Валя не долго думая может и затребовать выписки по открытым депо, меня эт даже спасло кадато -- дали лимит
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Amethyst
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Додано: Сер 11 сер, 2021 21:31
Amethyst написав:
Ну у меня тут 650, а у УБКИ -- 420.
Причем ПВБКИ рисует просрочку от Михи, а УБКИ месяца 3 как убрал ее.
Но я считаю, шо это сам ФинансЮА рейтинг рисует, а скорить то Валя будет
В ПВБКИ у меня светится закрытая от Михи (с просрочками). И на ипотеке сказали это ни на что особо не влияет. А аналь открыл крединые линии только после нового года (т.е. совпало с закрытием ПВБКИ).
Да, рейтинг ПВБКИ наверное финанс рисует, хотя хз.
А в УБКИ я ни черта не понял - убрана вся инфа по Михе до 04/2016, хотя начал смотреть предыдущие их отчеты, то там тоже не было... Но рейтинг УБКИ у меня давно 280-300.А у вас УБКИ как-то поменлся от закрытия Михи?
420 таки много
Главный скунс - это МБКИ, у них открытая просрочка, такое банки видят - сразу в бан. Но на днях сибас дал Ашановскую кредитку
Мне еще лимит не дал только обанк и аккорд. И яблоко, но он особо не надо.
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Ромасик
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Додано: Сер 11 сер, 2021 21:37
Striker написав: Amethyst написав:
Та нее.
Если вы никада не были клиентом (а лучше зарплатником) Райфа, то сначала откройте дебетку Райф+ (там Ще 0.5%
) и допку АТБ. Поюзайте 3..6мес и ток тада суйтесь за кредиткой
Нее, ну може у вас КР от УБКИ в зелёной зоне, то мона и нахрапом.
А зачем допку АТБ, чего не сразу как основную?
УБКИ рисует 407 (превед Пумба), фатит?
Или указать в анкете, что у меня есть депо на млн грн и 2 любовницы?
И я 18 числа увольняюсь, думал как раз успеть, пока ещё официально трудоустроен)
справку о доходах предоставьте, это всем нравится. Мне тазик так налил. Я так понимаю, з/п у вас не в анале.
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Ромасик
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Додано: Сер 11 сер, 2021 21:44
Ромасик написав:
А у вас УБКИ как-то поменлся от закрытия Михи? 420 таки много
Да, с Михой было 320..350. Но мне было пофиг
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Amethyst
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Додано: Сер 11 сер, 2021 21:50
Amethyst написав: Ромасик написав:
А у вас УБКИ как-то поменлся от закрытия Михи? 420 таки много
Да, с Михой было 320..350. Но мне было пофиг
тогда странно, что меня на дно тянет?)
почему было пофиг?
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Ромасик
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Додано: Сер 11 сер, 2021 22:08
Ромасик написав: Striker написав:
... И я 18 числа увольняюсь, думал как раз успеть, пока ещё официально трудоустроен)
справку о доходах предоставьте, это всем нравится. Мне тазик так налил. Я так понимаю, з/п у вас не в анале.
Я увольняясь для финмона взял справки о начислениях/удержаниях/выплатах за каждый год моей работы; предоставив их при открытии счета - признали лишь за последний год, хотя манагер отксерила все... Надеюсь при возникновении вопросов - можно будет аппелировать ко всем (как к сбережениям), тем более, что остались "на руках" их оригиналы.
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Миша-клиент
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