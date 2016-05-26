Додано: Сер 11 сер, 2021 21:31

Amethyst написав: Ромасик написав: Amethyst, считают, у меня 800, я там ангел (у Бени 280).

https://finance.ua/ua/my/credit-score



И если вы намекаете в сторону Михи, то у них разные подходы к его учету. , считают, у меня 800, я там ангел (у Бени 280).И если вы намекаете в сторону Михи, то у них разные подходы к его учету.

Ну у меня тут 650, а у УБКИ -- 420.

Причем ПВБКИ рисует просрочку от Михи, а УБКИ месяца 3 как убрал ее.

Но я считаю, шо это сам ФинансЮА рейтинг рисует, а скорить то Валя будет Ну у меня тут 650, а у УБКИ -- 420.Причем ПВБКИ рисует просрочку от Михи, а УБКИ месяца 3 как убрал ее.Но я считаю, шо это сам ФинансЮА рейтинг рисует, а скорить то Валя будет

В ПВБКИ у меня светится закрытая от Михи (с просрочками). И на ипотеке сказали это ни на что особо не влияет. А аналь открыл крединые линии только после нового года (т.е. совпало с закрытием ПВБКИ).Да, рейтинг ПВБКИ наверное финанс рисует, хотя хз.А в УБКИ я ни черта не понял - убрана вся инфа по Михе до 04/2016, хотя начал смотреть предыдущие их отчеты, то там тоже не было... Но рейтинг УБКИ у меня давно 280-300.420 таки многоГлавный скунс - это МБКИ, у них открытая просрочка, такое банки видят - сразу в бан. Но на днях сибас дал Ашановскую кредиткуМне еще лимит не дал только обанк и аккорд. И яблоко, но он особо не надо.