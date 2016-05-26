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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 00:13
Amethyst написав: Ромасик написав:
почему было пофиг?
Ну Алка и Валя похоже похерили тот рейтинг, и лилеяли меня как старого и проверенного клиента
Реально из-за рейтинга отказали в кредите ОТП и ощАд, там даже писал объяснительную по просрочке, но не проканало
Ну я у Алки тоже классный клиент, но она раньше даже данные в БКИ не передавала. А сейчас по 1 из 3 кредиток передала. И скунс лилеял и моня. Но на рейтинг УБКИ это никак не влияло. А валька не давала раньше еще потому что ФОП был.
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Ромасик
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