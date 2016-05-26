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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 823824825826

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 663
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 663
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 00:13

  Amethyst написав:
  Ромасик написав:почему было пофиг?

Ну Алка и Валя похоже похерили тот рейтинг, и лилеяли меня как старого и проверенного клиента :)
Реально из-за рейтинга отказали в кредите ОТП и ощАд, там даже писал объяснительную по просрочке, но не проканало :)

Ну я у Алки тоже классный клиент, но она раньше даже данные в БКИ не передавала. А сейчас по 1 из 3 кредиток передала. И скунс лилеял и моня. Но на рейтинг УБКИ это никак не влияло. А валька не давала раньше еще потому что ФОП был.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 02:00

  Ромасик написав:Amethyst, считают, у меня 800, я там ангел (у Бени 280).
https://finance.ua/ua/my/credit-score

Це чудо вже перестало сповіщати усі нанозайми країни, що людина з номером телефону ххх-хх-хх цікавиться кредитами?
  Amethyst написав:УБКИ -- 420

От вам і тисячі факторів. Рівно ця цифра десь 2-3 місяці як вкопана, хоча раніше були флуктуації впродовж місяця. Може це натяк?
klug
 
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  #<1 ... 823824825826
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