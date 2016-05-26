Ну я у Алки тоже классный клиент, но она раньше даже данные в БКИ не передавала. А сейчас по 1 из 3 кредиток передала. И скунс лилеял и моня. Но на рейтинг УБКИ это никак не влияло. А валька не давала раньше еще потому что ФОП был.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 00:13
Ну я у Алки тоже классный клиент, но она раньше даже данные в БКИ не передавала. А сейчас по 1 из 3 кредиток передала. И скунс лилеял и моня. Но на рейтинг УБКИ это никак не влияло. А валька не давала раньше еще потому что ФОП был.
Додано: Чет 12 сер, 2021 02:00
Це чудо вже перестало сповіщати усі нанозайми країни, що людина з номером телефону ххх-хх-хх цікавиться кредитами?
От вам і тисячі факторів. Рівно ця цифра десь 2-3 місяці як вкопана, хоча раніше були флуктуації впродовж місяця. Може це
Додано: Чет 12 сер, 2021 08:44
Re: Райффайзен Банк
Додано: Чет 12 сер, 2021 10:03
Додано: Чет 12 сер, 2021 10:18
Додано: Чет 12 сер, 2021 10:22
Как вариант:
После ввода номера телефона идет запрос в БКИ.
Банки и кредсоюзы видят активность и звонят предлагая свои услуги.
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