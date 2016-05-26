Ну я у Алки тоже классный клиент, но она раньше даже данные в БКИ не передавала. А сейчас по 1 из 3 кредиток передала. И скунс лилеял и моня. Но на рейтинг УБКИ это никак не влияло. А валька не давала раньше еще потому что ФОП был.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 00:13
Ну я у Алки тоже классный клиент, но она раньше даже данные в БКИ не передавала. А сейчас по 1 из 3 кредиток передала. И скунс лилеял и моня. Но на рейтинг УБКИ это никак не влияло. А валька не давала раньше еще потому что ФОП был.
Додано: Чет 12 сер, 2021 02:00
Це чудо вже перестало сповіщати усі нанозайми країни, що людина з номером телефону ххх-хх-хх цікавиться кредитами?
От вам і тисячі факторів. Рівно ця цифра десь 2-3 місяці як вкопана, хоча раніше були флуктуації впродовж місяця. Може це
Додано: Чет 12 сер, 2021 08:44
Re: Райффайзен Банк
Додано: Чет 12 сер, 2021 10:03
Додано: Чет 12 сер, 2021 10:18
Додано: Чет 12 сер, 2021 10:22
Как вариант:
После ввода номера телефона идет запрос в БКИ.
Банки и кредсоюзы видят активность и звонят предлагая свои услуги.
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:51
Aps , скорее всего так и есть.
Я так подавала онлайн - заявку на карту Райф+.
В течение следующих трёх дней мне отзвонилось/отСМСилось 5 банков и дофига (минимум 20, после этой цифры считать перестала) всяких микрозаймовых контор.
Конторы были посланы, с банками разговаривала повежливее, но с большим перебором. Как результат - в загребущих ручках, кроме Райф+, ещё 3 карты двух банков, которые меня раньше не особо хотели видеть в клиентах)))
Додано: Чет 12 сер, 2021 14:18
карта АТБ от Райфа
Сертификаты в 500 грн кто-нибудь выигрывал? Срок 3 месяца
Категории Электроника, Аптеки, Такси, Развлечения
Где можно почитать об условиях?
Как воспользоваться этим сертификатом?
Додано: Чет 12 сер, 2021 14:19
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