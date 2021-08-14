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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 сер, 2021 14:06
cohan написав: emeta написав:
Сертификаты в 500 грн кто-нибудь выигрывал? Срок 3 месяца
Категории Электроника, Аптеки, Такси, Развлечения
Где можно почитать об условиях?
Как воспользоваться этим сертификатом?
так нажмите в вайбере - там ничего сложнного
не выигрывал но и тк понятно что они такие же как на Бильше , короче обычные подарочнеые - код буквенный или штрих-код
Выбрал Электронику
На выбор магазины Алло, Comfy, Фокстрот, Эльдорадо
Так а в чём суть акции? Можно купить товар на 500 грн за счёт сертификата?
Или как всегда использовать можно только 10%, остальное доплатить придется..
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Додано: Суб 14 сер, 2021 21:20
emeta написав:
Так а в чём суть акции? Можно купить товар на 500 грн за счёт сертификата?
Или как всегда использовать можно только 10%, остальное доплатить придется..
именно так, серты полноценные = гривнам в эквиваленте,
покупки как и везде - если сумма больше -доплачивается,
меньше - сдачи нет (Сильпо кстати своими сертами не дает оплатить если меньше)
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