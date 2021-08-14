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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 824825826827

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 663
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 663
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:06

  cohan написав:
  emeta написав:Сертификаты в 500 грн кто-нибудь выигрывал? Срок 3 месяца
Категории Электроника, Аптеки, Такси, Развлечения
Где можно почитать об условиях?
Как воспользоваться этим сертификатом?


так нажмите в вайбере - там ничего сложнного
не выигрывал но и тк понятно что они такие же как на Бильше , короче обычные подарочнеые - код буквенный или штрих-код


Выбрал Электронику
На выбор магазины Алло, Comfy, Фокстрот, Эльдорадо
Так а в чём суть акции? Можно купить товар на 500 грн за счёт сертификата?
Или как всегда использовать можно только 10%, остальное доплатить придется..
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:20

  emeta написав:Так а в чём суть акции? Можно купить товар на 500 грн за счёт сертификата?
Или как всегда использовать можно только 10%, остальное доплатить придется..



именно так, серты полноценные = гривнам в эквиваленте,
покупки как и везде - если сумма больше -доплачивается,
меньше - сдачи нет (Сильпо кстати своими сертами не дает оплатить если меньше)
cohan
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