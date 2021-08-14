emeta написав:Сертификаты в 500 грн кто-нибудь выигрывал? Срок 3 месяца Категории Электроника, Аптеки, Такси, Развлечения Где можно почитать об условиях? Как воспользоваться этим сертификатом?
так нажмите в вайбере - там ничего сложнного не выигрывал но и тк понятно что они такие же как на Бильше , короче обычные подарочнеые - код буквенный или штрих-код
Выбрал Электронику На выбор магазины Алло, Comfy, Фокстрот, Эльдорадо Так а в чём суть акции? Можно купить товар на 500 грн за счёт сертификата? Или как всегда использовать можно только 10%, остальное доплатить придется..