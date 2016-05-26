Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 сер, 2021 14:06
cohan написав: emeta написав:
Сертификаты в 500 грн кто-нибудь выигрывал? Срок 3 месяца
Категории Электроника, Аптеки, Такси, Развлечения
Где можно почитать об условиях?
Как воспользоваться этим сертификатом?
так нажмите в вайбере - там ничего сложнного
не выигрывал но и тк понятно что они такие же как на Бильше , короче обычные подарочнеые - код буквенный или штрих-код
Выбрал Электронику
На выбор магазины Алло, Comfy, Фокстрот, Эльдорадо
Так а в чём суть акции? Можно купить товар на 500 грн за счёт сертификата?
Или как всегда использовать можно только 10%, остальное доплатить придется..
emeta
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Додано: Суб 14 сер, 2021 21:20
emeta написав:
Так а в чём суть акции? Можно купить товар на 500 грн за счёт сертификата?
Или как всегда использовать можно только 10%, остальное доплатить придется..
именно так, серты полноценные = гривнам в эквиваленте,
покупки как и везде - если сумма больше -доплачивается,
меньше - сдачи нет (Сильпо кстати своими сертами не дает оплатить если меньше)
cohan
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Додано: Нед 15 сер, 2021 00:03
До речі, на сайті АТБ є список магазинів, де можна отримати картку, але там якийсь суцільний "васток-югавасток"
https://www.atbmarket.com/storage/files ... ag-ATB.pdf
klug
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Додано: Нед 15 сер, 2021 10:57
klug написав:
але там якийсь суцільний "васток-югавасток"
чудакі ведь
не знають латині - Carpe Diem
треба ловити момент
greenozon
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Додано: Нед 15 сер, 2021 11:05
2 попытки - ноль результата (синхронизация с Дия). И у многих проблемы с "удалённым" получением (со слов менеджера Аваля, в АТБ). Могут по живому паспорту, но без 50 грн бонусных.
jay2004
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