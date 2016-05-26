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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 824825826827

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 663
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 663
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:06

  cohan написав:
  emeta написав:Сертификаты в 500 грн кто-нибудь выигрывал? Срок 3 месяца
Категории Электроника, Аптеки, Такси, Развлечения
Где можно почитать об условиях?
Как воспользоваться этим сертификатом?


так нажмите в вайбере - там ничего сложнного
не выигрывал но и тк понятно что они такие же как на Бильше , короче обычные подарочнеые - код буквенный или штрих-код


Выбрал Электронику
На выбор магазины Алло, Comfy, Фокстрот, Эльдорадо
Так а в чём суть акции? Можно купить товар на 500 грн за счёт сертификата?
Или как всегда использовать можно только 10%, остальное доплатить придется..
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:20

  emeta написав:Так а в чём суть акции? Можно купить товар на 500 грн за счёт сертификата?
Или как всегда использовать можно только 10%, остальное доплатить придется..



именно так, серты полноценные = гривнам в эквиваленте,
покупки как и везде - если сумма больше -доплачивается,
меньше - сдачи нет (Сильпо кстати своими сертами не дает оплатить если меньше)
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 00:03

До речі, на сайті АТБ є список магазинів, де можна отримати картку, але там якийсь суцільний "васток-югавасток" https://www.atbmarket.com/storage/files ... ag-ATB.pdf
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 10:57

Re: Райффайзен Банк

  klug написав:але там якийсь суцільний "васток-югавасток"


чудакі ведь
не знають латині - Carpe Diem
треба ловити момент
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 11:05

  klug написав:До речі, на сайті АТБ є список магазинів, де можна отримати картку, але там якийсь суцільний "васток-югавасток" https://www.atbmarket.com/storage/files ... ag-ATB.pdf


2 попытки - ноль результата (синхронизация с Дия). И у многих проблемы с "удалённым" получением (со слов менеджера Аваля, в АТБ). Могут по живому паспорту, но без 50 грн бонусных.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:36

  jay2004 написав:
  klug написав:До речі, на сайті АТБ є список магазинів, де можна отримати картку, але там якийсь суцільний "васток-югавасток" https://www.atbmarket.com/storage/files ... ag-ATB.pdf


2 попытки - ноль результата (синхронизация с Дия). И у многих проблемы с "удалённым" получением (со слов менеджера Аваля, в АТБ). Могут по живому паспорту, но без 50 грн бонусных.


а не спросили, когда эти карты с бонусами появятся ?!
S i m
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 14:17

  S i m написав:
  jay2004 написав:
  klug написав:До речі, на сайті АТБ є список магазинів, де можна отримати картку, але там якийсь суцільний "васток-югавасток" https://www.atbmarket.com/storage/files ... ag-ATB.pdf


2 попытки - ноль результата (синхронизация с Дия). И у многих проблемы с "удалённым" получением (со слов менеджера Аваля, в АТБ). Могут по живому паспорту, но без 50 грн бонусных.


а не спросили, когда эти карты с бонусами появятся ?!


Они в наличии, но я не смог их открыть за два подхода в АТБ... Предугадывая следующий вопрос: карта для удаленного открытия, но менеджер Аваля её не даёт тебе просто, а нужно активировать при ней((((. Аргумент: на бонус в 50 грн, подаёт она лично!! 3,14здец.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 14:28

  jay2004 написав:
  S i m написав:
а не спросили, когда эти карты с бонусами появятся ?!


Они в наличии, но я не смог их открыть за два подхода в АТБ... Предугадывая следующий вопрос: карта для удаленного открытия, но менеджер Аваля её не даёт тебе просто, а нужно активировать при ней((((. Аргумент: на бонус в 50 грн, подаёт она лично!! 3,14здец.


я имел в виду карты которые будут на кассе выдавать, для самостоятельной активации...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:02

  S i m написав:
  jay2004 написав:
  S i m написав:
а не спросили, когда эти карты с бонусами появятся ?!


Они в наличии, но я не смог их открыть за два подхода в АТБ... Предугадывая следующий вопрос: карта для удаленного открытия, но менеджер Аваля её не даёт тебе просто, а нужно активировать при ней((((. Аргумент: на бонус в 50 грн, подаёт она лично!! 3,14здец.


я имел в виду карты которые будут на кассе выдавать, для самостоятельной активации...


А кто Вам сказал, что они будут на кассе?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:07

  jay2004 написав:
  S i m написав:
я имел в виду карты которые будут на кассе выдавать, для самостоятельной активации...


А кто Вам сказал, что они будут на кассе?


Особливості карти, яку ви отримали на касі АТБ та активували на сайті Банку.
S i m
 
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