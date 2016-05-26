emeta написав:Сертификаты в 500 грн кто-нибудь выигрывал? Срок 3 месяца Категории Электроника, Аптеки, Такси, Развлечения Где можно почитать об условиях? Как воспользоваться этим сертификатом?
так нажмите в вайбере - там ничего сложнного не выигрывал но и тк понятно что они такие же как на Бильше , короче обычные подарочнеые - код буквенный или штрих-код
Выбрал Электронику На выбор магазины Алло, Comfy, Фокстрот, Эльдорадо Так а в чём суть акции? Можно купить товар на 500 грн за счёт сертификата? Или как всегда использовать можно только 10%, остальное доплатить придется..
2 попытки - ноль результата (синхронизация с Дия). И у многих проблемы с "удалённым" получением (со слов менеджера Аваля, в АТБ). Могут по живому паспорту, но без 50 грн бонусных.
а не спросили, когда эти карты с бонусами появятся ?!
Они в наличии, но я не смог их открыть за два подхода в АТБ... Предугадывая следующий вопрос: карта для удаленного открытия, но менеджер Аваля её не даёт тебе просто, а нужно активировать при ней((((. Аргумент: на бонус в 50 грн, подаёт она лично!! 3,14здец.
S i m написав: а не спросили, когда эти карты с бонусами появятся ?!
Они в наличии, но я не смог их открыть за два подхода в АТБ... Предугадывая следующий вопрос: карта для удаленного открытия, но менеджер Аваля её не даёт тебе просто, а нужно активировать при ней((((. Аргумент: на бонус в 50 грн, подаёт она лично!! 3,14здец.
я имел в виду карты которые будут на кассе выдавать, для самостоятельной активации...
S i m написав: а не спросили, когда эти карты с бонусами появятся ?!
Они в наличии, но я не смог их открыть за два подхода в АТБ... Предугадывая следующий вопрос: карта для удаленного открытия, но менеджер Аваля её не даёт тебе просто, а нужно активировать при ней((((. Аргумент: на бонус в 50 грн, подаёт она лично!! 3,14здец.
я имел в виду карты которые будут на кассе выдавать, для самостоятельной активации...