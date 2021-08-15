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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 825826827828

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 663
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 663
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:18

Re: Райффайзен Банк

Добрый день. Подскажите пожалуйста, что это за карта от Райфайзена, которую настоятельно рекомендуют открыть в Атб? Где можно почитать? Это дебетная карта?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 794
З нами з: 09.02.14
Подякував: 132 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:21

  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, что это за карта от Райфайзена, которую настоятельно рекомендуют открыть в Атб? Где можно почитать? Это дебетная карта?

https://www.atbmarket.com/uk/news/novos ... -bank-aval
Bosstone
 
Повідомлень: 1920
З нами з: 21.04.10
Подякував: 683 раз.
Подякували: 234 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:24

  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, что это за карта от Райфайзена, которую настоятельно рекомендуют открыть в Атб? Где можно почитать? Это дебетная карта?


наверное на сайте райфа
S i m
 
Повідомлень: 23
З нами з: 31.01.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 825826827828
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