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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 сер, 2021 16:18
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что это за карта от Райфайзена, которую настоятельно рекомендуют открыть в Атб? Где можно почитать? Это дебетная карта?
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_PORT_UA
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Додано: Пон 16 сер, 2021 16:21
https://www.atbmarket.com/uk/news/novos ... -bank-aval
_PORT_UA написав:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что это за карта от Райфайзена, которую настоятельно рекомендуют открыть в Атб? Где можно почитать? Это дебетная карта?
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Додано: Пон 16 сер, 2021 16:24
наверное на сайте райфа
_PORT_UA написав:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что это за карта от Райфайзена, которую настоятельно рекомендуют открыть в Атб? Где можно почитать?
Это дебетная карта?
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Додано: Пон 16 сер, 2021 19:49
этой ночью палюбэ
карта будет в АТБ
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