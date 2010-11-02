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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 сер, 2021 16:18
Re: Райффайзен Банк
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что это за карта от Райфайзена, которую настоятельно рекомендуют открыть в Атб? Где можно почитать? Это дебетная карта?
Додано: Пон 16 сер, 2021 16:21
Додано: Пон 16 сер, 2021 16:24
Додано: Пон 16 сер, 2021 19:49
Re: Райффайзен Банк
этой ночью палюбэ
карта будет в АТБ
Додано: Пон 16 сер, 2021 21:51
Re: Райффайзен Банк
Если покупатель АТБ, если Ви там покупаете, если Ви видите на ценниках своего товара , которий Вам нужен , ТРИ разние сумми - то да, карта Вам нужна.
Если нет, то и суда нет.
PS У нас в АТБ только хлеб дешевий, заманилово бабушек - минибулка за 4 грн , минимитинги в АТБ каждое утро.
АТБ , єто сеть. То что можно кушать и принесет пользу - оно во всех сетях имеет близкие цени, если не одинаковие. Ходовой и полезний товар - всегда одна цена.
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