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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 826827828829>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 663
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 663
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:18

Re: Райффайзен Банк

Добрый день. Подскажите пожалуйста, что это за карта от Райфайзена, которую настоятельно рекомендуют открыть в Атб? Где можно почитать? Это дебетная карта?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:21

  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, что это за карта от Райфайзена, которую настоятельно рекомендуют открыть в Атб? Где можно почитать? Это дебетная карта?

https://www.atbmarket.com/uk/news/novos ... -bank-aval
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:24

  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, что это за карта от Райфайзена, которую настоятельно рекомендуют открыть в Атб? Где можно почитать? Это дебетная карта?


наверное на сайте райфа
S i m
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 19:49

Re: Райффайзен Банк

этой ночью палюбэ
карта будет в АТБ
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 21:51

Re: Райффайзен Банк

  _PORT_UA написав:Где можно почитать?

Если покупатель АТБ, если Ви там покупаете, если Ви видите на ценниках своего товара , которий Вам нужен , ТРИ разние сумми - то да, карта Вам нужна.
Если нет, то и суда нет.

PS У нас в АТБ только хлеб дешевий, заманилово бабушек - минибулка за 4 грн , минимитинги в АТБ каждое утро.
АТБ , єто сеть. То что можно кушать и принесет пользу - оно во всех сетях имеет близкие цени, если не одинаковие. Ходовой и полезний товар - всегда одна цена.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:09

  Flamingo написав:
  BBC написав:Что за карта два кэшбека? В чем подвох?

Подвох наверное в том что мало кому дают лимит

Карта "2 кешбеки" і мене зацікавила. І хоча тут подеколи йшли згадки про те, що можна мати 2 кредитки від Валі, для відкриття цієї прийшлося закрити "100 днів". Як тільки отримав повідомлення, що рахунок "100 днів" закритий я зміг відкрити "2 кешбеки". В мене зарплата йде у Валю і тому, мабуть, я не показник. Але все одно скажу - ліміт дають, як завжди, як попросиш. У моєму випадку (думаю, що у всіх зарплатників також) до 250к. По самому нарахуванню кешбеку - 1% йде звичним шляхом, а от інший 1% за поповнення поки що нормально не тестував. Вірніше як було, я закинув 100 грн на рахунок і сума по програміі "ще" збільшилася на 1 грн. Але у той же час, до сих пір у списку транзакцій ця сума не фігурує. Наступного місяця, коли з'явиться необхідність заливати кошти по пільговому періоду буде більше ясності. А зараз вільних коштів (дякую тобі, відпустко) для тестів немає :mrgreen:
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:55

Re: Райффайзен Банк

Пополнял зарплатную карту Альфы р2р переводами и в тот же день выводил СЕПом. Ориентировался на смс: пополняю--сумма по смс растет, вывел--сумма снизилась. По выписке в ИБ все было по-другому и как результат--попадалово на процент по овердрафту. Есть смысл бодаться с поддержкой или "сам себе дурак"?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:03

  Golf_streem написав:Пополнял зарплатную карту Альфы р2р переводами и в тот же день выводил СЕПом. Ориентировался на смс: пополняю--сумма по смс растет, вывел--сумма снизилась. По выписке в ИБ все было по-другому и как результат--попадалово на процент по овердрафту. Есть смысл бодаться с поддержкой или "сам себе дурак"?

Думаю вам надо почитать это viewtopic.php?p=4892693#p4892693 ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:05

В карте два кешбекп подвох в том, что кешбек за пополнение дают только если этим пополнением погашаешь кредитный лимит. По крайней мере мне в поддержке так ответили когда стал выяснять почему нет кешбека когда пополнял карту. Три раза звонил, трех опеоаторов сменил пока выяснил.
dragonuaix
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:17

  demichh написав:А в киеве в атб где-то карты выдают?
а то ахцыя:
Открывайте карту «АТБ» от «Райфа» удаленно и получайте бонус!
С 3 августа 2021 года по 3 августа 2022 года открывайте карту удаленно и получайте бонус 50₴ на Ваш счет в Банке.
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— В конверте с картой найдете указания – следуя им, со своего телефона или планшета перейдите по ссылке на специальную интернет-страницу «Райфа» и сделайте несколько действий для открытия счета;
— А дальше еще приятнее – банк начисляет 50₴ бонуса за самостоятельное оформление карты «АТБ» от «Райфа».
Официальные правила акции доступны на сайте
https://raiffeisen.ua/news/viddaleno-vidkrivayte-kartku-atb-vid-raifu--otrimuyte-bonus-1436

Усе закінчилось так і не почавшись - Валька прибрала акцію з сайту.
klug
 
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