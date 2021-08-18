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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 сер, 2021 16:18
Re: Райффайзен Банк
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что это за карта от Райфайзена, которую настоятельно рекомендуют открыть в Атб? Где можно почитать? Это дебетная карта?
Додано: Пон 16 сер, 2021 16:21
Додано: Пон 16 сер, 2021 16:24
Додано: Пон 16 сер, 2021 19:49
Re: Райффайзен Банк
этой ночью палюбэ
карта будет в АТБ
Додано: Пон 16 сер, 2021 21:51
Re: Райффайзен Банк
Если покупатель АТБ, если Ви там покупаете, если Ви видите на ценниках своего товара , которий Вам нужен , ТРИ разние сумми - то да, карта Вам нужна.
Если нет, то и суда нет.
PS У нас в АТБ только хлеб дешевий, заманилово бабушек - минибулка за 4 грн , минимитинги в АТБ каждое утро.
АТБ , єто сеть. То что можно кушать и принесет пользу - оно во всех сетях имеет близкие цени, если не одинаковие. Ходовой и полезний товар - всегда одна цена.
Додано: Вів 17 сер, 2021 12:09
Карта "2 кешбеки" і мене зацікавила. І хоча тут подеколи йшли згадки про те, що можна мати 2 кредитки від Валі, для відкриття цієї прийшлося закрити "100 днів". Як тільки отримав повідомлення, що рахунок "100 днів" закритий я зміг відкрити "2 кешбеки". В мене зарплата йде у Валю і тому, мабуть, я не показник. Але все одно скажу - ліміт дають, як завжди, як попросиш. У моєму випадку (думаю, що у всіх зарплатників також) до 250к. По самому нарахуванню кешбеку - 1% йде звичним шляхом, а от інший 1% за поповнення поки що нормально не тестував. Вірніше як було, я закинув 100 грн на рахунок і сума по програміі "ще" збільшилася на 1 грн. Але у той же час, до сих пір у списку транзакцій ця сума не фігурує. Наступного місяця, коли з'явиться необхідність заливати кошти по пільговому періоду буде більше ясності. А зараз вільних коштів (дякую тобі, відпустко) для тестів немає
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:55
Re: Райффайзен Банк
Пополнял зарплатную карту Альфы р2р переводами и в тот же день выводил СЕПом. Ориентировался на смс: пополняю--сумма по смс растет, вывел--сумма снизилась. По выписке в ИБ все было по-другому и как результат--попадалово на процент по овердрафту. Есть смысл бодаться с поддержкой или "сам себе дурак"?
Додано: Чет 19 сер, 2021 17:03
Думаю вам надо почитать это viewtopic.php?p=4892693#p4892693
Додано: Чет 19 сер, 2021 17:05
В карте два кешбекп подвох в том, что кешбек за пополнение дают только если этим пополнением погашаешь кредитный лимит. По крайней мере мне в поддержке так ответили когда стал выяснять почему нет кешбека когда пополнял карту. Три раза звонил, трех опеоаторов сменил пока выяснил.
Додано: Чет 19 сер, 2021 17:17
Усе закінчилось так і не почавшись - Валька прибрала акцію з сайту.
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