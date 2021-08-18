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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 826827828829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 663
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 663
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:36

  Flamingo написав:
  Golf_streem написав:Пополнял зарплатную карту Альфы р2р переводами и в тот же день выводил СЕПом. Ориентировался на смс: пополняю--сумма по смс растет, вывел--сумма снизилась. По выписке в ИБ все было по-другому и как результат--попадалово на процент по овердрафту. Есть смысл бодаться с поддержкой или "сам себе дурак"?

Думаю вам надо почитать это viewtopic.php?p=4892693#p4892693 ;)

Спасибо, очень доступно расписано. Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю. Я сторонник теории о том, что все знать невозможно. Подавляющее большинство людей (и я до сегодняшнего случая) будут Настями и , возможно, это нормально. На эту тему можно много философствовать, не буду засорять ветку. Ваше мнение: есть смысл что-то доказывать или "сам себе..."?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:56

Ну то что у вас был теховер - я не сомневаюсь - вы заводили по р2р а выводили по СЭП. Первая сумма скорее всего никак не могла провестись по счету в тот же день, а вторая однозначно проводилась. Но я мало знаком с процедурами Вали - как они тут "жарят" за теховер. Поэтому стоит или не стоит что либо доказывать, извините, не подскажу
Flamingo
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