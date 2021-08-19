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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 826827828829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 663
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 663
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:36

  Flamingo написав:
  Golf_streem написав:Пополнял зарплатную карту Альфы р2р переводами и в тот же день выводил СЕПом. Ориентировался на смс: пополняю--сумма по смс растет, вывел--сумма снизилась. По выписке в ИБ все было по-другому и как результат--попадалово на процент по овердрафту. Есть смысл бодаться с поддержкой или "сам себе дурак"?

Думаю вам надо почитать это viewtopic.php?p=4892693#p4892693 ;)

Спасибо, очень доступно расписано. Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю. Я сторонник теории о том, что все знать невозможно. Подавляющее большинство людей (и я до сегодняшнего случая) будут Настями и , возможно, это нормально. На эту тему можно много философствовать, не буду засорять ветку. Ваше мнение: есть смысл что-то доказывать или "сам себе..."?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:56

Ну то что у вас был теховер - я не сомневаюсь - вы заводили по р2р а выводили по СЭП. Первая сумма скорее всего никак не могла провестись по счету в тот же день, а вторая однозначно проводилась. Но я мало знаком с процедурами Вали - как они тут "жарят" за теховер. Поэтому стоит или не стоит что либо доказывать, извините, не подскажу
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:01

Re: Райффайзен Банк

  Golf_streem написав:Пополнял зарплатную карту Альфы р2р переводами и в тот же день выводил СЕПом. Ориентировался на смс: пополняю--сумма по смс растет, вывел--сумма снизилась. По выписке в ИБ все было по-другому и как результат--попадалово на процент по овердрафту. Есть смысл бодаться с поддержкой или "сам себе дурак"?

Эт вы так под аХцЫю у Алки орехи через Валю накручивали шоли?
У Вали есть комисс 1%+5 за р2р!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:43

  Amethyst написав:
  Golf_streem написав:Пополнял зарплатную карту Альфы р2р переводами и в тот же день выводил СЕПом. Ориентировался на смс: пополняю--сумма по смс растет, вывел--сумма снизилась. По выписке в ИБ все было по-другому и как результат--попадалово на процент по овердрафту. Есть смысл бодаться с поддержкой или "сам себе дурак"?

Эт вы так под аХцЫю у Алки орехи через Валю накручивали шоли?
У Вали есть комисс 1%+5 за р2р!

Это про https://raiffeisen.ua/news/vigravayte-s ... raifu-1415
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:04

Re: Райффайзен Банк

  Golf_streem написав:Это про

Какие-то странные правила :shock:
Речь в акции идет про ПОПОлненИе, а 2/3 ограничений на транзакции связаны с тратами и списаниями :)
Скорее всего тут нуна было пополнять или СЭПом или налом и дальше отправлять или СЭПом или налом :)
У Вали выход по р2р с комисс, однако.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 20:04

  klug написав:
  demichh написав:А в киеве в атб где-то карты выдают?
а то ахцыя:
Открывайте карту «АТБ» от «Райфа» удаленно и получайте бонус!
С 3 августа 2021 года по 3 августа 2022 года открывайте карту удаленно и получайте бонус 50₴ на Ваш счет в Банке.
Чтобы принять участие в акции:
— В магазине сети «АТБ» получите неперсонифицированную платежную карту «АТБ» от «Райфа»;
— В конверте с картой найдете указания – следуя им, со своего телефона или планшета перейдите по ссылке на специальную интернет-страницу «Райфа» и сделайте несколько действий для открытия счета;
— А дальше еще приятнее – банк начисляет 50₴ бонуса за самостоятельное оформление карты «АТБ» от «Райфа».
Официальные правила акции доступны на сайте
https://raiffeisen.ua/news/viddaleno-vidkrivayte-kartku-atb-vid-raifu--otrimuyte-bonus-1436

Усе закінчилось так і не почавшись - Валька прибрала акцію з сайту.

закончили выдачу карт или бонус 50 грн?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 20:13

  Shaman написав:
  klug написав:
  demichh написав:А в киеве в атб где-то карты выдают?
а то ахцыя:
Открывайте карту «АТБ» от «Райфа» удаленно и получайте бонус!
С 3 августа 2021 года по 3 августа 2022 года открывайте карту удаленно и получайте бонус 50₴ на Ваш счет в Банке.
Чтобы принять участие в акции:
— В магазине сети «АТБ» получите неперсонифицированную платежную карту «АТБ» от «Райфа»;
— В конверте с картой найдете указания – следуя им, со своего телефона или планшета перейдите по ссылке на специальную интернет-страницу «Райфа» и сделайте несколько действий для открытия счета;
— А дальше еще приятнее – банк начисляет 50₴ бонуса за самостоятельное оформление карты «АТБ» от «Райфа».
Официальные правила акции доступны на сайте
https://raiffeisen.ua/news/viddaleno-vidkrivayte-kartku-atb-vid-raifu--otrimuyte-bonus-1436

Усе закінчилось так і не почавшись - Валька прибрала акцію з сайту.

закончили выдачу карт или бонус 50 грн?


ну пишут, что карты видели и описание этих карт на сайте ещё есть...
S i m
 
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