Golf_streem написав:Пополнял зарплатную карту Альфы р2р переводами и в тот же день выводил СЕПом. Ориентировался на смс: пополняю--сумма по смс растет, вывел--сумма снизилась. По выписке в ИБ все было по-другому и как результат--попадалово на процент по овердрафту. Есть смысл бодаться с поддержкой или "сам себе дурак"?
Спасибо, очень доступно расписано. Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю. Я сторонник теории о том, что все знать невозможно. Подавляющее большинство людей (и я до сегодняшнего случая) будут Настями и , возможно, это нормально. На эту тему можно много философствовать, не буду засорять ветку. Ваше мнение: есть смысл что-то доказывать или "сам себе..."?
Ну то что у вас был теховер - я не сомневаюсь - вы заводили по р2р а выводили по СЭП. Первая сумма скорее всего никак не могла провестись по счету в тот же день, а вторая однозначно проводилась. Но я мало знаком с процедурами Вали - как они тут "жарят" за теховер. Поэтому стоит или не стоит что либо доказывать, извините, не подскажу
Golf_streem написав:Пополнял зарплатную карту Альфы р2р переводами и в тот же день выводил СЕПом. Ориентировался на смс: пополняю--сумма по смс растет, вывел--сумма снизилась. По выписке в ИБ все было по-другому и как результат--попадалово на процент по овердрафту. Есть смысл бодаться с поддержкой или "сам себе дурак"?
Эт вы так под аХцЫю у Алки орехи через Валю накручивали шоли? У Вали есть комисс 1%+5 за р2р!
Golf_streem написав:Пополнял зарплатную карту Альфы р2р переводами и в тот же день выводил СЕПом. Ориентировался на смс: пополняю--сумма по смс растет, вывел--сумма снизилась. По выписке в ИБ все было по-другому и как результат--попадалово на процент по овердрафту. Есть смысл бодаться с поддержкой или "сам себе дурак"?
Эт вы так под аХцЫю у Алки орехи через Валю накручивали шоли? У Вали есть комисс 1%+5 за р2р!
Какие-то странные правила Речь в акции идет про ПОПОлненИе, а 2/3 ограничений на транзакции связаны с тратами и списаниями Скорее всего тут нуна было пополнять или СЭПом или налом и дальше отправлять или СЭПом или налом У Вали выход по р2р с комисс, однако.
demichh написав:А в киеве в атб где-то карты выдают? а то ахцыя: Открывайте карту «АТБ» от «Райфа» удаленно и получайте бонус! С 3 августа 2021 года по 3 августа 2022 года открывайте карту удаленно и получайте бонус 50₴ на Ваш счет в Банке. Чтобы принять участие в акции: — В магазине сети «АТБ» получите неперсонифицированную платежную карту «АТБ» от «Райфа»; — В конверте с картой найдете указания – следуя им, со своего телефона или планшета перейдите по ссылке на специальную интернет-страницу «Райфа» и сделайте несколько действий для открытия счета; — А дальше еще приятнее – банк начисляет 50₴ бонуса за самостоятельное оформление карты «АТБ» от «Райфа». Официальные правила акции доступны на сайте https://raiffeisen.ua/news/viddaleno-vidkrivayte-kartku-atb-vid-raifu--otrimuyte-bonus-1436
Усе закінчилось так і не почавшись - Валька прибрала акцію з сайту.
demichh написав:А в киеве в атб где-то карты выдают? а то ахцыя: Открывайте карту «АТБ» от «Райфа» удаленно и получайте бонус! С 3 августа 2021 года по 3 августа 2022 года открывайте карту удаленно и получайте бонус 50₴ на Ваш счет в Банке. Чтобы принять участие в акции: — В магазине сети «АТБ» получите неперсонифицированную платежную карту «АТБ» от «Райфа»; — В конверте с картой найдете указания – следуя им, со своего телефона или планшета перейдите по ссылке на специальную интернет-страницу «Райфа» и сделайте несколько действий для открытия счета; — А дальше еще приятнее – банк начисляет 50₴ бонуса за самостоятельное оформление карты «АТБ» от «Райфа». Официальные правила акции доступны на сайте https://raiffeisen.ua/news/viddaleno-vidkrivayte-kartku-atb-vid-raifu--otrimuyte-bonus-1436
Усе закінчилось так і не почавшись - Валька прибрала акцію з сайту.
закончили выдачу карт или бонус 50 грн?
ну пишут, что карты видели и описание этих карт на сайте ещё есть...