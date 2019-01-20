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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 сер, 2021 10:00
Son of Sun написав: gonzo написав:
https://raiffeisen.ua/premium/kredity/kreditna-kartka-mastercard-platinum подскажите эту карту получить реально? или только для действующих премиум клиентов
лише для преміум
Для владельцев старых кредитных карт (Например - "Прозора") есть возможность смены тарифа на Хочу Картка 2, Fishback, Platinum. После смены тарифа на любой из трёх указанных - возможность выбора другого тарифа остаётся. Данную возможность можно уточнить в отделении банка.
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Kevin
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Додано: Сер 25 сер, 2021 10:08
Kevin написав:
есть возможность смены тарифа
Угу, но Платину и Инфиню дают ток прем-клиентам.
И в прем-пакете есть шаровая Хочуха как допка. Ток вот пользы от неё я не вижу.
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Amethyst
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Додано: Сер 25 сер, 2021 10:35
Amethyst написав: Kevin написав:
есть возможность смены тарифа
Угу, но Платину и Инфиню дают ток прем-клиентам.
И в прем-пакете есть шаровая Хочуха как допка. Ток вот пользы от неё я не вижу.
Менял тариф "Прозора" на "Хочу Картка 2", замена на "Platinum" была доступна. Премиум-Клиентом не был. На старом тарифе "Прозора" у меня были Platinum-карты.
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Kevin
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Додано: Сер 25 сер, 2021 10:47
Amethyst написав: Kevin написав:
есть возможность смены тарифа
Угу, но Платину и Инфиню дают ток прем-клиентам.
И в прем-пакете есть шаровая Хочуха как допка. Ток вот пользы от неё я не вижу.
Наличие Хочу Картки - доступ к мелким сертификатам на Mastercard більше.
На карте Platinum - доступ только к крупным сертификатам.
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Kevin
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:22
Update по карті "2 кешбеки"
Вчора спілкувався із підтримкою і окрім усього спитав про нарахування кешбеку за поповнення. На даний момент вони стверджують, що кешбек за поповнення нараховується не в real time, а один раз на місяць - з 5-го по 10-те число наступного місяця. Прийдеться почекати і перевірити
А взагалі, сама підтримка говорить, що продукт - новий, ніхто особливо їм подробиць не розказував і вони самі про все дізнаються, коли намагаються знайти відповіді на питання клієнтів. Що ж, як завжди і майже як у всіх
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nickvp
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Додано: Нед 29 сер, 2021 09:55
nickvp написав:
Update по карті "2 кешбеки"
Вчора спілкувався із підтримкою і окрім усього спитав про нарахування кешбеку за поповнення. На даний момент вони стверджують, що кешбек за поповнення нараховується не в real time, а один раз на місяць - з 5-го по 10-те число наступного місяця. Прийдеться почекати і перевірити
А взагалі, сама підтримка говорить, що продукт - новий, ніхто особливо їм подробиць не розказував і вони самі про все дізнаються, коли намагаються знайти відповіді на питання клієнтів. Що ж, як завжди і майже як у всіх
не, тут всегда хуже чем у всех, но постепенно исправляются, медленно только
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cohan
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Додано: Сер 01 вер, 2021 10:37
В Райф Онлайн "SMS інформування" це і є пуші, які треба активувати?
Чи це ті смс що за 19грн?
upd
практика показала, що пуші приходять і без активації цього грабіжницького смс інформування
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KVV
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Додано: Сер 01 вер, 2021 15:14
Какие категории КБ за прошлый месяц и за этот по картам, там где есть эти категории?
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