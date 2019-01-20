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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 828829830831>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 663
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 663
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:00

  Son of Sun написав:
  gonzo написав:https://raiffeisen.ua/premium/kredity/kreditna-kartka-mastercard-platinum подскажите эту карту получить реально? или только для действующих премиум клиентов

лише для преміум


Для владельцев старых кредитных карт (Например - "Прозора") есть возможность смены тарифа на Хочу Картка 2, Fishback, Platinum. После смены тарифа на любой из трёх указанных - возможность выбора другого тарифа остаётся. Данную возможность можно уточнить в отделении банка.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:08

Re: Райффайзен Банк

  Kevin написав:есть возможность смены тарифа

Угу, но Платину и Инфиню дают ток прем-клиентам.
И в прем-пакете есть шаровая Хочуха как допка. Ток вот пользы от неё я не вижу.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:35

  Amethyst написав:
  Kevin написав:есть возможность смены тарифа

Угу, но Платину и Инфиню дают ток прем-клиентам.
И в прем-пакете есть шаровая Хочуха как допка. Ток вот пользы от неё я не вижу.


Менял тариф "Прозора" на "Хочу Картка 2", замена на "Platinum" была доступна. Премиум-Клиентом не был. На старом тарифе "Прозора" у меня были Platinum-карты.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:47

  Amethyst написав:
  Kevin написав:есть возможность смены тарифа

Угу, но Платину и Инфиню дают ток прем-клиентам.
И в прем-пакете есть шаровая Хочуха как допка. Ток вот пользы от неё я не вижу.


Наличие Хочу Картки - доступ к мелким сертификатам на Mastercard більше.
На карте Platinum - доступ только к крупным сертификатам.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:22

Update по карті "2 кешбеки"
Вчора спілкувався із підтримкою і окрім усього спитав про нарахування кешбеку за поповнення. На даний момент вони стверджують, що кешбек за поповнення нараховується не в real time, а один раз на місяць - з 5-го по 10-те число наступного місяця. Прийдеться почекати і перевірити
А взагалі, сама підтримка говорить, що продукт - новий, ніхто особливо їм подробиць не розказував і вони самі про все дізнаються, коли намагаються знайти відповіді на питання клієнтів. Що ж, як завжди і майже як у всіх :mrgreen:
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:55

  nickvp написав:Update по карті "2 кешбеки"
Вчора спілкувався із підтримкою і окрім усього спитав про нарахування кешбеку за поповнення. На даний момент вони стверджують, що кешбек за поповнення нараховується не в real time, а один раз на місяць - з 5-го по 10-те число наступного місяця. Прийдеться почекати і перевірити
А взагалі, сама підтримка говорить, що продукт - новий, ніхто особливо їм подробиць не розказував і вони самі про все дізнаються, коли намагаються знайти відповіді на питання клієнтів. Що ж, як завжди і майже як у всіх :mrgreen:


не, тут всегда хуже чем у всех, но постепенно исправляются, медленно только
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:37

В Райф Онлайн "SMS інформування" це і є пуші, які треба активувати?

Чи це ті смс що за 19грн?

upd
практика показала, що пуші приходять і без активації цього грабіжницького смс інформування :mrgreen:
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:14

Какие категории КБ за прошлый месяц и за этот по картам, там где есть эти категории?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:33

https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:06

Розігрують аж 20 поповнень телефону по 2к.
https://raiffeisen.ua/news/vigravay-pop ... raifu-1448
KVV
 
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