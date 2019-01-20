|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:48
Re: Райффайзен Банк
Карты АТБ в данной акции участвуют?
Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:30
MASolomko
Так
Райфкартка + Visa Gold
Райфкартка Visa Reward
Visa Fishka
Картка АТБ від Райфу
Зараз переглядають цей форум: ingtrans і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|