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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 828829830831

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 663
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 663
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:48

Re: Райффайзен Банк

Карты АТБ в данной акции участвуют?
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3636
З нами з: 08.03.18
Подякував: 433 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:30

MASolomko
Так
Райфкартка + Visa Gold
Райфкартка Visa Reward
Visa Fishka
Картка АТБ від Райфу
KVV
 
Повідомлень: 908
З нами з: 29.11.18
Подякував: 36 раз.
Подякували: 113 раз.
 
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  #<1 ... 828829830831
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