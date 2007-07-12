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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:48
Карты АТБ в данной акции участвуют?
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MASolomko
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:30
MASolomko
Так
Райфкартка + Visa Gold
Райфкартка Visa Reward
Visa Fishka
Картка АТБ від Райфу
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KVV
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Додано: Чет 09 вер, 2021 10:39
народ, что происходит с ИБ. поставил на вывод с депозита деньги в 08:05. уже 11:40 денег нет. Поддержка говорит что ждать 5 часов. Что это за сервис такой, европейский где деньги с депозита идут по 5-6 часов?
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alex2013a90
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Додано: Чет 09 вер, 2021 17:25
alex2013a90 написав:
народ, что происходит с ИБ. поставил на вывод с депозита деньги в 08:05. уже 11:40 денег нет. Поддержка говорит что ждать 5 часов. Что это за сервис такой, европейский где деньги с депозита идут по 5-6 часов?
понять и простить
и это, Бородач. Кто тебя надоумил депозиты в Анале открывать?
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Ромасик
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Додано: Чет 09 вер, 2021 18:33
Ромасик написав: alex2013a90 написав:
народ, что происходит с ИБ. поставил на вывод с депозита деньги в 08:05. уже 11:40 денег нет. Поддержка говорит что ждать 5 часов. Что это за сервис такой, европейский где деньги с депозита идут по 5-6 часов?
понять и простить
и это, Бородач. Кто тебя надоумил депозиты в Анале открывать?
5% на текущем и можно про потолок фонда не думать
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Boundless
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Додано: Чет 09 вер, 2021 18:44
Boundless, можно, но тогда об инфляции следует задуматься.
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Ромасик
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Додано: Сер 15 вер, 2021 09:44
Успешно сдавал потертые купюры которые не принимали в обменниках, приятно порадовало
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Феодал
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