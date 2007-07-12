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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 828829830831

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 664
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 664
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:48

Re: Райффайзен Банк

Карты АТБ в данной акции участвуют?
MASolomko
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Повідомлень: 3673
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Подякували: 665 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:30

MASolomko
Так
Райфкартка + Visa Gold
Райфкартка Visa Reward
Visa Fishka
Картка АТБ від Райфу
KVV
 
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Подякували: 114 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 10:39

Re: Райффайзен Банк

народ, что происходит с ИБ. поставил на вывод с депозита деньги в 08:05. уже 11:40 денег нет. Поддержка говорит что ждать 5 часов. Что это за сервис такой, европейский где деньги с депозита идут по 5-6 часов?
alex2013a90
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Повідомлень: 198
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 17:25

  alex2013a90 написав:народ, что происходит с ИБ. поставил на вывод с депозита деньги в 08:05. уже 11:40 денег нет. Поддержка говорит что ждать 5 часов. Что это за сервис такой, европейский где деньги с депозита идут по 5-6 часов?

понять и простить
и это, Бородач. Кто тебя надоумил депозиты в Анале открывать? :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 18:33

Re: Райффайзен Банк

Ромасик написав:
  alex2013a90 написав:народ, что происходит с ИБ. поставил на вывод с депозита деньги в 08:05. уже 11:40 денег нет. Поддержка говорит что ждать 5 часов. Что это за сервис такой, европейский где деньги с депозита идут по 5-6 часов?

понять и простить
и это, Бородач. Кто тебя надоумил депозиты в Анале открывать? :D
5% на текущем и можно про потолок фонда не думать
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 18:44

Boundless, можно, но тогда об инфляции следует задуматься.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 09:44

Re: Райффайзен Банк

Успешно сдавал потертые купюры которые не принимали в обменниках, приятно порадовало
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 13:40

  Феодал написав:Успешно сдавал потертые купюры которые не принимали в обменниках, приятно порадовало
а ещё больше порадуют эти купюры того кому их всучат далее 🏧
Митяйка
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