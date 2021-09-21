RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 829830831832

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 664
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 664
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:29

  Ratatui написав:
  Митяйка написав:
  Феодал написав:Успешно сдавал потертые купюры которые не принимали в обменниках, приятно порадовало
а ещё больше порадуют эти купюры того кому их всучат далее 🏧


Турция всё примет.


А в Украине - тумбы Привата всё хавают.
jay2004
 
Повідомлень: 2974
З нами з: 19.02.09
Подякував: 84 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:56

  jay2004 написав:
А в Украине - тумбы Привата всё хавают.


был кейс когда СБ звонила говорила что фальшивка
помоему в отзывах на минфин
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2506
З нами з: 27.09.19
Подякував: 82 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 829830831832
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cohan, denmayer, Google Feedfetcher, IDAN, Koticoff, Oktawa і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9825, 9826, 9827
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
98263 12656543
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 20:38
Flamingo
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4966, 4967, 4968
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49671 6764892
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 19:58
lubopytnaya
А-Банк 1 ... 1936, 1937, 1938
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19375 3051386
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 13:44
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.