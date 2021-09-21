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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 вер, 2021 19:29
Ratatui написав: Митяйка написав: Феодал написав:
Успешно сдавал потертые купюры которые не принимали в обменниках, приятно порадовало
а ещё больше порадуют эти купюры того кому их всучат далее 🏧
Турция всё примет.
А в Украине - тумбы Привата всё хавают.
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jay2004
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Додано: Вів 21 вер, 2021 20:56
jay2004 написав:
А в Украине - тумбы Привата всё хавают.
был кейс когда СБ звонила говорила что фальшивка
помоему в отзывах на минфин
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cohan
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