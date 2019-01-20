Goodman
сьогодні знімав з Візи 10к за раз, банкомат такий низенький з сенсорним екраном та NFC
Мож ліміти на видачу готівки по картці підкрутити.
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:32
Goodman
сьогодні знімав з Візи 10к за раз, банкомат такий низенький з сенсорним екраном та NFC
Мож ліміти на видачу готівки по картці підкрутити.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 11:26
Додано: П'ят 24 вер, 2021 11:29
Для родных карт пох - выдает анлим независимо от МПС. По чужим, - да, раньше по визе давал больше, чем по мастеру.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 18:03
Re: Райффайзен Банк
ні.
пробував знімати з ВІЗИ ТОДО (мені пральня більш цікава, чим займатися з валею) .
так от , старенький NCR з монітором ЄЛТ справно видає 5К новенькими 500.
а новомодне сенсорне , йде в отлуп. Експерентувати не став. бо буде схоже на підбір суми і шахрайство.
Слава NCR
PS мене цікавить Валя тільки як окно видачі з карт інших банків.
Додано: Суб 25 вер, 2021 14:09
Додано: Суб 25 вер, 2021 18:59
Re: Райффайзен Банк
Додано: Пон 27 вер, 2021 14:59
Re: Райффайзен Банк
Добрый день,
Подскажите, как аваль в последнее время выдает $ деньги c $ карты? Если сумма чуть меньше 10к. За раз под заказ отдаст или ходить неделями?
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