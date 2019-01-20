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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 830831832833

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Райффайзен Банк 2.8 5 664
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 664
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:32

Goodman
сьогодні знімав з Візи 10к за раз, банкомат такий низенький з сенсорним екраном та NFC

Мож ліміти на видачу готівки по картці підкрутити.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 11:26

  KVV написав:Goodman
сьогодні знімав з Візи 10к за раз, банкомат такий низенький з сенсорним екраном та NFC

Мож ліміти на видачу готівки по картці підкрутити.


Виза авалевская? По Альфе он дает 200 или 500 :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 11:29

Для родных карт пох - выдает анлим независимо от МПС. По чужим, - да, раньше по визе давал больше, чем по мастеру.
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 11:43

  cohan написав:Виза авалевская?

Так, Валіна.
Віза Ревордс.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 18:03

Re: Райффайзен Банк

  KVV написав:Мож ліміти на видачу готівки по картці підкрутити.

ні.
пробував знімати з ВІЗИ ТОДО (мені пральня більш цікава, чим займатися з валею) .
так от , старенький NCR з монітором ЄЛТ справно видає 5К новенькими 500.
а новомодне сенсорне , йде в отлуп. Експерентувати не став. бо буде схоже на підбір суми і шахрайство.
Слава NCR
PS мене цікавить Валя тільки як окно видачі з карт інших банків.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 14:09

  Goodman написав:PS мене цікавить Валя тільки як окно видачі з карт інших банків.

То заведіть собі Візу Ревордс, поповнюйте її в додатку Валі чи СЕПом і в банкоматі знімете 20к за раз 500ками чи 40к 1000ками.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 18:59

Re: Райффайзен Банк

  KVV написав:То заведіть собі Візу Ревордс

Оставлю все как есть, зачем потом пояснять, для чего я Урал перекачиваю как в анекдоте . Зачем? И так нормально .
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:59

Re: Райффайзен Банк

Добрый день,
Подскажите, как аваль в последнее время выдает $ деньги c $ карты? Если сумма чуть меньше 10к. За раз под заказ отдаст или ходить неделями?
dealstatecn
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