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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:42
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Vorlon
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Додано: Суб 02 жов, 2021 07:48
особенно пикантно оформление АТБ карты смотрится в тарифах премиальных пакетов
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cohan
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Суб 02 жов, 2021 07:47
cohan