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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 831832833834

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 664
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 664
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:42

greenozon
https://raiffeisen.ua/ru/news/iz-kartko ... ovtni-1500
Vorlon
 
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Подякували: 1051 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 07:48

Re: Райффайзен Банк

особенно пикантно оформление АТБ карты смотрится в тарифах премиальных пакетов
cohan
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Повідомлень: 2585
З нами з: 27.09.19
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Подякували: 196 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:08

  cohan написав:особенно пикантно оформление АТБ карты смотрится в тарифах премиальных пакетов


В тарифах от какого числа?
Kevin
 
Повідомлень: 510
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Подякував: 24 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:14

Какие категории КБ? таксикоманы?
proftpd66
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Повідомлень: 4317
З нами з: 22.12.16
Подякував: 341 раз.
Подякували: 226 раз.
 
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  #<1 ... 831832833834
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