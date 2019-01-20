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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:42
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Vorlon
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Додано: Суб 02 жов, 2021 07:48
особенно пикантно оформление АТБ карты смотрится в тарифах премиальных пакетов
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cohan
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Додано: Суб 02 жов, 2021 11:08
cohan написав:
особенно пикантно оформление АТБ карты смотрится в тарифах премиальных пакетов
В тарифах от какого числа?
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Kevin
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Додано: Суб 02 жов, 2021 11:14
Какие категории КБ? таксикоманы?
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proftpd66
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Додано: Суб 02 жов, 2021 11:44
greenozon написав: Vorlon написав:
Пишут, что по карте АТБ весь октябрь -15% на фрукты (бананы, лимоны, яблоки)...
а детальніше? є десь офіціалка?
Вчора спробував яблука Голден, ціна замість 13,69грн вийшла 11,64грн, що якраз на 15% менше. Втім, мені здалося, що інші сорти були й із меншою знижкою (12% чи навіть 7%). Тому дивіться уважно й не забувайте, що в інтернет-магазині ця знижка НЕ діє.
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kreuz
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