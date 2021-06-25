Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:42
Vorlon
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Додано: Суб 02 жов, 2021 07:48
особенно пикантно оформление АТБ карты смотрится в тарифах премиальных пакетов
cohan
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Додано: Суб 02 жов, 2021 11:08
cohan написав:
особенно пикантно оформление АТБ карты смотрится в тарифах премиальных пакетов
В тарифах от какого числа?
Kevin
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Додано: Суб 02 жов, 2021 11:14
Какие категории КБ? таксикоманы?
proftpd66
1
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2
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:44
greenozon написав: Vorlon написав:
Пишут, что по карте АТБ весь октябрь -15% на фрукты (бананы, лимоны, яблоки)...
а детальніше? є десь офіціалка?
Вчора спробував яблука Голден, ціна замість 13,69грн вийшла 11,64грн, що якраз на 15% менше. Втім, мені здалося, що інші сорти були й із меншою знижкою (12% чи навіть 7%). Тому дивіться уважно й не забувайте, що в інтернет-магазині ця знижка НЕ діє.
kreuz
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Додано: Суб 02 жов, 2021 17:34
Kevin написав: cohan написав:
особенно пикантно оформление АТБ карты смотрится в тарифах премиальных пакетов
В тарифах от какого числа?
Ця редакція Тарифів набуває чинності з 25.06.2021р
cohan
Повідомлень: 2603
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Додано: Суб 02 жов, 2021 17:35
proftpd66 написав:
Какие категории КБ? таксикоманы?
икс без соли
а что, тут появились категории?
cohan
Повідомлень: 2603
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Додано: Пон 04 жов, 2021 07:45
Доречі, більше 3кг акційних фруктів в один чек по факту не влізло, хоч вони були різні (яблука, лимони, банани). Підтвердження цьому знайшлося лише на стенді самого магазину, в інтернеті не побачив.
kreuz
Повідомлень: 3237
З нами з: 10.12.07
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Подякували: 251 раз.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 11:09
kreuz написав:
Доречі, більше 3кг акційних фруктів в один чек по факту не влізло, хоч вони були різні (яблука, лимони, банани). Підтвердження цьому знайшлося лише на стенді самого магазину, в інтернеті не побачив.
В умовах акції до 5 кг.прописано: "Діє обмеження не більш ніж 5 кг однієї позиції (сорту) в 1 чеку."
https://www.atbmarket.com/uk/news/novos ... v-oktyabre
velvet
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