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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 831832833834

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 664
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 664
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:42

greenozon
https://raiffeisen.ua/ru/news/iz-kartko ... ovtni-1500
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 07:48

Re: Райффайзен Банк

особенно пикантно оформление АТБ карты смотрится в тарифах премиальных пакетов
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:08

  cohan написав:особенно пикантно оформление АТБ карты смотрится в тарифах премиальных пакетов


В тарифах от какого числа?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:14

Какие категории КБ? таксикоманы?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:44

  greenozon написав:
  Vorlon написав:Пишут, что по карте АТБ весь октябрь -15% на фрукты (бананы, лимоны, яблоки)...

а детальніше? є десь офіціалка?

Вчора спробував яблука Голден, ціна замість 13,69грн вийшла 11,64грн, що якраз на 15% менше. Втім, мені здалося, що інші сорти були й із меншою знижкою (12% чи навіть 7%). Тому дивіться уважно й не забувайте, що в інтернет-магазині ця знижка НЕ діє.
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 17:34

  Kevin написав:
  cohan написав:особенно пикантно оформление АТБ карты смотрится в тарифах премиальных пакетов


В тарифах от какого числа?


Ця редакція Тарифів набуває чинності з 25.06.2021р
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 17:35

  proftpd66 написав:Какие категории КБ? таксикоманы?


икс без соли
а что, тут появились категории? :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 07:45

Re: Райффайзен Банк

Доречі, більше 3кг акційних фруктів в один чек по факту не влізло, хоч вони були різні (яблука, лимони, банани). Підтвердження цьому знайшлося лише на стенді самого магазину, в інтернеті не побачив.
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:09

  kreuz написав:Доречі, більше 3кг акційних фруктів в один чек по факту не влізло, хоч вони були різні (яблука, лимони, банани). Підтвердження цьому знайшлося лише на стенді самого магазину, в інтернеті не побачив.

В умовах акції до 5 кг.прописано: "Діє обмеження не більш ніж 5 кг однієї позиції (сорту) в 1 чеку."
https://www.atbmarket.com/uk/news/novos ... v-oktyabre
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:11

  velvet написав:
  kreuz написав:Доречі, більше 3кг акційних фруктів в один чек по факту не влізло, хоч вони були різні (яблука, лимони, банани). Підтвердження цьому знайшлося лише на стенді самого магазину, в інтернеті не побачив.

В умовах акції до 5 кг.прописано: "Діє обмеження не більш ніж 5 кг однієї позиції (сорту) в 1 чеку."
https://www.atbmarket.com/uk/news/novos ... v-oktyabre

Повторюся: по факту в чеку це НЕ так. Біля магазину внизу реклами на фрукти пошукайте про 3кг, тільки там я це й зміг прочитати. Ну або можете перевірити самотужки ))
kreuz
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