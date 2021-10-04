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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 832833834835

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 664
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 664
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:04

  kreuz написав:
  velvet написав:
  kreuz написав:Доречі, більше 3кг акційних фруктів в один чек по факту не влізло, хоч вони були різні (яблука, лимони, банани). Підтвердження цьому знайшлося лише на стенді самого магазину, в інтернеті не побачив.

В умовах акції до 5 кг.прописано: "Діє обмеження не більш ніж 5 кг однієї позиції (сорту) в 1 чеку."
https://www.atbmarket.com/uk/news/novos ... v-oktyabre

Повторюся: по факту в чеку це НЕ так. Біля магазину внизу реклами на фрукти пошукайте про 3кг, тільки там я це й зміг прочитати. Ну або можете перевірити самотужки ))

Я з первого повідомлення зробив висновок, що ви на сайті не знайшли умов акції, а тільки на стенді магазину. Тож якщо треба можете оформити скаргу, що умови на офіційному сайті не відповідають чеку. Мені це не актуально, бо яблук та груш в цьому році багато місцевих дешевше ніж в АТБ зі знижкою.
velvet
 
Повідомлень: 4005
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Подякував: 34 раз.
Подякували: 609 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:43

  velvet написав:
  kreuz написав:Доречі, більше 3кг акційних фруктів в один чек по факту не влізло, хоч вони були різні (яблука, лимони, банани). Підтвердження цьому знайшлося лише на стенді самого магазину, в інтернеті не побачив.

В умовах акції до 5 кг.прописано: "Діє обмеження не більш ніж 5 кг однієї позиції (сорту) в 1 чеку."
https://www.atbmarket.com/uk/news/novos ... v-oktyabre

покупайте разными чеками. Касиры АТБ сами знают и делят.
Ромасик
 
Повідомлень: 3118
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Попередження: 1
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 08:23

Коли Валя виплачує % по депо?
KVV
 
Повідомлень: 958
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Подякував: 38 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 08:26

  KVV написав:Коли Валя виплачує % по депо?

в дн. открытия
Amethyst
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Повідомлень: 969
З нами з: 05.05.21
Подякував: 52 раз.
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