kreuz написав:Доречі, більше 3кг акційних фруктів в один чек по факту не влізло, хоч вони були різні (яблука, лимони, банани). Підтвердження цьому знайшлося лише на стенді самого магазину, в інтернеті не побачив.
Повторюся: по факту в чеку це НЕ так. Біля магазину внизу реклами на фрукти пошукайте про 3кг, тільки там я це й зміг прочитати. Ну або можете перевірити самотужки ))
Я з первого повідомлення зробив висновок, що ви на сайті не знайшли умов акції, а тільки на стенді магазину. Тож якщо треба можете оформити скаргу, що умови на офіційному сайті не відповідають чеку. Мені це не актуально, бо яблук та груш в цьому році багато місцевих дешевше ніж в АТБ зі знижкою.
kreuz написав:Доречі, більше 3кг акційних фруктів в один чек по факту не влізло, хоч вони були різні (яблука, лимони, банани). Підтвердження цьому знайшлося лише на стенді самого магазину, в інтернеті не побачив.