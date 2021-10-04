kreuz написав:Доречі, більше 3кг акційних фруктів в один чек по факту не влізло, хоч вони були різні (яблука, лимони, банани). Підтвердження цьому знайшлося лише на стенді самого магазину, в інтернеті не побачив.
Повторюся: по факту в чеку це НЕ так. Біля магазину внизу реклами на фрукти пошукайте про 3кг, тільки там я це й зміг прочитати. Ну або можете перевірити самотужки ))
Я з первого повідомлення зробив висновок, що ви на сайті не знайшли умов акції, а тільки на стенді магазину. Тож якщо треба можете оформити скаргу, що умови на офіційному сайті не відповідають чеку. Мені це не актуально, бо яблук та груш в цьому році багато місцевих дешевше ніж в АТБ зі знижкою.
kreuz написав:Доречі, більше 3кг акційних фруктів в один чек по факту не влізло, хоч вони були різні (яблука, лимони, банани). Підтвердження цьому знайшлося лише на стенді самого магазину, в інтернеті не побачив.
velvet написав:Я з первого повідомлення зробив висновок, що ви на сайті не знайшли умов акції, а тільки на стенді магазину. Тож якщо треба можете оформити скаргу, що умови на офіційному сайті не відповідають чеку. Мені це не актуально, бо яблук та груш в цьому році багато місцевих дешевше ніж в АТБ зі знижкою.
Де Ви їх знаходите дешевше, на базарі хіба? Бо я на Критому єдині, що знаходив, то Сніговий кальвіль по 8грн, решта яблук зазвичай співмірні за ціною з АТБ без знижки, тобто 12-13грн, але за готівку... Навіть картопля по 8,5грн за кіло в Сільпо чи тому ж таки АТБ цілком відповідає базарному ціннику. За якість я пропоную не сперечатися. А от за ціну прошу пояснень.