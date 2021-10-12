Пансер написав:прилетіла акція:
https://raiffeisen.ua/news/za-oplatu-kr ... lnogo-1503
Цікаво чи вже назбиралася 1000 учасників.
"...та виграйте..."
Нее, эт не для меня такие иХрЫ )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 жов, 2021 21:48
"...та виграйте..."
Нее, эт не для меня такие иХрЫ )
Додано: Нед 10 жов, 2021 23:47
Акція діє з 1-го, умови опубліковані 8-го. Перша тисяча екстрасенсів виходить до фіналу битви.
Додано: Сер 13 жов, 2021 17:10
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