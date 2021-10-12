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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 833834835836

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 665
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:48

  Пансер написав:прилетіла акція:
https://raiffeisen.ua/news/za-oplatu-kr ... lnogo-1503
Цікаво чи вже назбиралася 1000 учасників.

"...та виграйте..."
Нее, эт не для меня такие иХрЫ )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 23:47

  Пансер написав:прилетіла акція:
https://raiffeisen.ua/news/za-oplatu-kr ... lnogo-1503
Цікаво чи вже назбиралася 1000 учасників.

Акція діє з 1-го, умови опубліковані 8-го. Перша тисяча екстрасенсів виходить до фіналу битви.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:40

Здесь есть представитель банка? Райф Бизнес лёг?
cosmoscube
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 17:10

  cosmoscube написав:Здесь есть представитель банка? Райф Бизнес лёг?


нету
cohan
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  #<1 ... 833834835836
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