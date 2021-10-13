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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 жов, 2021 21:48
"...та виграйте..."
Нее, эт не для меня такие иХрЫ )
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Amethyst
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Додано: Нед 10 жов, 2021 23:47
Акція діє з 1-го, умови опубліковані 8-го. Перша тисяча екстрасенсів виходить до фіналу битви.
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klug
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Додано: Сер 13 жов, 2021 13:40
Здесь есть представитель банка? Райф Бизнес лёг?
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cosmoscube
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Додано: Сер 13 жов, 2021 17:10
cosmoscube написав:
Здесь есть представитель банка? Райф Бизнес лёг?
нету
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cohan
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Додано: Сер 13 жов, 2021 18:50
cohan написав: cosmoscube написав:
Здесь есть представитель банка? Райф Бизнес лёг?
нету
Як так? Топи реєструється лише щоб 5 грн комісії повернути?
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klug
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:16
klug написав: cohan написав: cosmoscube написав:
Здесь есть представитель банка? Райф Бизнес лёг?
нету
Як так? Топи реєструється лише щоб 5 грн комісії повернути?
ему одного раза хватило
второй раз, насколько помню, любитель фиолетового отправился в бюрократический круговорот
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cohan
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:45
Не міг сьогодні вечером потягнути на АТБ карту гроші, висіла система. Прийшлося штовхнути з моно. Є шанс що покупка проведеться швидше і буде штраф, чи не паритися? Може є сенс потягнути суму трати ще раз, щоби вона провелася швидше, як p2p?
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Пансер
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Додано: Сер 13 жов, 2021 21:12
Пансер написав:
Не міг сьогодні вечером потягнути на АТБ карту гроші, висіла система. Прийшлося штовхнути з моно. Є шанс що покупка проведеться швидше і буде штраф, чи не паритися? Може є сенс потягнути суму трати ще раз, щоби вона провелася швидше, як p2p?
Лучше закиньте СЭПом с того же Мони. Проведется в Пн, раньше любой траты с карты.
А сторонний р2р Валя и во Вт может ток оприходовать (
ПС. В Назнач платежа нуна указывать особый счет (10 цифр), он есть в рекв-ах счета.
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Amethyst
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Сер 13 жов, 2021 20:15
cohan
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