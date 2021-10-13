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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 833834835836

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 665
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:48

  Пансер написав:прилетіла акція:
https://raiffeisen.ua/news/za-oplatu-kr ... lnogo-1503
Цікаво чи вже назбиралася 1000 учасників.

"...та виграйте..."
Нее, эт не для меня такие иХрЫ )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 23:47

  Пансер написав:прилетіла акція:
https://raiffeisen.ua/news/za-oplatu-kr ... lnogo-1503
Цікаво чи вже назбиралася 1000 учасників.

Акція діє з 1-го, умови опубліковані 8-го. Перша тисяча екстрасенсів виходить до фіналу битви.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:40

Здесь есть представитель банка? Райф Бизнес лёг?
cosmoscube
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 17:10

  cosmoscube написав:Здесь есть представитель банка? Райф Бизнес лёг?


нету
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:50

  cohan написав:
  cosmoscube написав:Здесь есть представитель банка? Райф Бизнес лёг?


нету

Як так? Топи реєструється лише щоб 5 грн комісії повернути?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:16

  klug написав:
  cohan написав:
  cosmoscube написав:Здесь есть представитель банка? Райф Бизнес лёг?


нету

Як так? Топи реєструється лише щоб 5 грн комісії повернути?


ему одного раза хватило
второй раз, насколько помню, любитель фиолетового отправился в бюрократический круговорот
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:45

Re: Райффайзен Банк

Не міг сьогодні вечером потягнути на АТБ карту гроші, висіла система. Прийшлося штовхнути з моно. Є шанс що покупка проведеться швидше і буде штраф, чи не паритися? Може є сенс потягнути суму трати ще раз, щоби вона провелася швидше, як p2p?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:12

  Пансер написав:Не міг сьогодні вечером потягнути на АТБ карту гроші, висіла система. Прийшлося штовхнути з моно. Є шанс що покупка проведеться швидше і буде штраф, чи не паритися? Може є сенс потягнути суму трати ще раз, щоби вона провелася швидше, як p2p?

Лучше закиньте СЭПом с того же Мони. Проведется в Пн, раньше любой траты с карты.
А сторонний р2р Валя и во Вт может ток оприходовать (

ПС. В Назнач платежа нуна указывать особый счет (10 цифр), он есть в рекв-ах счета.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 07:53

Re: Райффайзен Банк

  Пансер написав:Не міг сьогодні вечером потягнути на АТБ карту гроші, висіла система.
Вчера на протяжении дня пробывал и в приложении, и через веб-банкинг -- ничего не получилось. Видимо реальный затык. :(
MASolomko
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