|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 жов, 2021 11:15
Пансер написав:
Не міг сьогодні вечером потягнути на АТБ карту гроші, висіла система. Прийшлося штовхнути з моно. Є шанс що покупка проведеться швидше і буде штраф, чи не паритися? Може є сенс потягнути суму трати ще раз, щоби вона провелася швидше, як p2p?
Маловероятно. На моей практике входящий P2P проводят на следующий рабочий день, покупки ещё через день.
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 783
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1896 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6931
|1647705
|
|
|7488
|1088423
|
|
|49828
|6831626
|
|