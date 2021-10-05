Маловероятно. На моей практике входящий P2P проводят на следующий рабочий день, покупки ещё через день.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 жов, 2021 11:15
Маловероятно. На моей практике входящий P2P проводят на следующий рабочий день, покупки ещё через день.
Додано: Сер 20 жов, 2021 08:12
кредитка
Пришло в вайбер: ФИО, ...Отримайте кредитну карту ..... на вас вже чекає Х розрахованого ліміту....
Подскажите это значит что реально такая сумма лимита будет или это ничего не значит и может быть как в Альфе 0 грн или вообще отказ?
Додано: Сер 20 жов, 2021 08:21
Это просто замануха на попробовать оформить кредитку.
У Вали ее выдают зарплатникам и оч. старым и любимым клиентам
Попробуйте пройти скоринг.
|