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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 834835836837

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 665
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 11:15

  Пансер написав:Не міг сьогодні вечером потягнути на АТБ карту гроші, висіла система. Прийшлося штовхнути з моно. Є шанс що покупка проведеться швидше і буде штраф, чи не паритися? Може є сенс потягнути суму трати ще раз, щоби вона провелася швидше, як p2p?

Маловероятно. На моей практике входящий P2P проводят на следующий рабочий день, покупки ещё через день.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 08:12

кредитка

Пришло в вайбер: ФИО, ...Отримайте кредитну карту ..... на вас вже чекає Х розрахованого ліміту....
Подскажите это значит что реально такая сумма лимита будет или это ничего не значит и может быть как в Альфе 0 грн или вообще отказ?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 08:21

  Sergion написав:Пришло в вайбер: ФИО, ...Отримайте кредитну карту ..... на вас вже чекає Х розрахованого ліміту....
Подскажите это значит что реально такая сумма лимита будет или это ничего не значит и может быть как в Альфе 0 грн или вообще отказ?

Это просто замануха на попробовать оформить кредитку.
У Вали ее выдают зарплатникам и оч. старым и любимым клиентам :)
Попробуйте пройти скоринг.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:14

Amethyst
задолбали кредиткой
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:08

  Amethyst написав:
  Sergion написав:Пришло в вайбер: ФИО, ...Отримайте кредитну карту ..... на вас вже чекає Х розрахованого ліміту....
Подскажите это значит что реально такая сумма лимита будет или это ничего не значит и может быть как в Альфе 0 грн или вообще отказ?

Это просто замануха на попробовать оформить кредитку.
У Вали ее выдают зарплатникам и оч. старым и любимым клиентам :)
Попробуйте пройти скоринг.


если ФОП - скоринг-то ок )), но откроют только фоповский вариант :twisted:
интересно, через вип карты это можно обойти ?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:20

Переход на карту 2 кешбека

Есть здесь кто-то кто переводил действующую кредитку на тариф два кешбека? Меня вроде и перевели, но вот "Ще" нифига не подключился. Горячка заяву зарегистрировала, но я так и не понял когда они его подключат, почитал тут коменты и понял что со "Ще" постоянно какие-то косяки всплывают, и может зря я в эти 2 кешбека ввязался.
antey718
 
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