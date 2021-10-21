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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 жов, 2021 11:15
Пансер написав:
Не міг сьогодні вечером потягнути на АТБ карту гроші, висіла система. Прийшлося штовхнути з моно. Є шанс що покупка проведеться швидше і буде штраф, чи не паритися? Може є сенс потягнути суму трати ще раз, щоби вона провелася швидше, як p2p?
Маловероятно. На моей практике входящий P2P проводят на следующий рабочий день, покупки ещё через день.
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ramzes4
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Додано: Сер 20 жов, 2021 08:12
Пришло в вайбер: ФИО, ...Отримайте кредитну карту ..... на вас вже чекає Х розрахованого ліміту....
Подскажите это значит что реально такая сумма лимита будет или это ничего не значит и может быть как в Альфе 0 грн или вообще отказ?
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Sergion
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Додано: Сер 20 жов, 2021 08:21
Sergion написав:
Пришло в вайбер: ФИО, ...Отримайте кредитну карту ..... на вас вже чекає Х розрахованого ліміту....
Подскажите это значит что реально такая сумма лимита будет или это ничего не значит и может быть как в Альфе 0 грн или вообще отказ?
Это просто замануха на попробовать оформить кредитку.
У Вали ее выдают зарплатникам и оч. старым и любимым клиентам
Попробуйте пройти скоринг.
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Amethyst
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Додано: Сер 20 жов, 2021 16:14
Amethyst
задолбали кредиткой
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хуторянка
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Додано: Чет 21 жов, 2021 08:08
Amethyst написав: Sergion написав:
Пришло в вайбер: ФИО, ...Отримайте кредитну карту ..... на вас вже чекає Х розрахованого ліміту....
Подскажите это значит что реально такая сумма лимита будет или это ничего не значит и может быть как в Альфе 0 грн или вообще отказ?
Это просто замануха на попробовать оформить кредитку.
У Вали ее выдают зарплатникам и оч. старым и любимым клиентам
Попробуйте пройти скоринг.
если ФОП - скоринг-то ок )), но откроют только фоповский вариант
интересно, через вип карты это можно обойти ?
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cohan
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Додано: Чет 21 жов, 2021 12:20
Есть здесь кто-то кто переводил действующую кредитку на тариф два кешбека? Меня вроде и перевели, но вот "Ще" нифига не подключился. Горячка заяву зарегистрировала, но я так и не понял когда они его подключат, почитал тут коменты и понял что со "Ще" постоянно какие-то косяки всплывают, и может зря я в эти 2 кешбека ввязался.
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antey718
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:24
antey718 написав:
Есть здесь кто-то кто переводил действующую кредитку на тариф два кешбека? Меня вроде и перевели, но вот "Ще" нифига не подключился. Горячка заяву зарегистрировала, но я так и не понял когда они его подключат, почитал тут коменты и понял что со "Ще" постоянно какие-то косяки всплывают, и может зря я в эти 2 кешбека ввязался.
Ще вроде как подключили мне. Судя по условиям программы балы в Ще начисляются от нескольких минут до нескольких банковских дней. Как по факту сейчас это происходит, какой лаг между покупкой и начислением баллов?
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antey718
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:35
antey718
у мене більше двох тижнів. Було, що посилку зі Штатів вже отримала, а бали ще не нарахували.
Тобто нараховані швиддко, а висіли 2 тижні+ у резерві
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svmasha30
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:41
svmasha30 написав:antey718
у мене більше двох тижнів. Було, що посилку зі Штатів вже отримала, а бали ще не нарахували.
Тобто нараховані швиддко, а висіли 2 тижні+ у резерві
Так резерв и предназначен для отлежки на 14дн, типа время на возврат товара
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Amethyst
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:43
svmasha30 написав:
Тобто нараховані швиддко, а висіли 2 тижні+ у резерві
"Швидко" это сколько времени? Сделал вчера пару тестовых покупок, пока баллов не видно.
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antey718
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