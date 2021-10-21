RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 835836837838>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 665
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 11:15

  Пансер написав:Не міг сьогодні вечером потягнути на АТБ карту гроші, висіла система. Прийшлося штовхнути з моно. Є шанс що покупка проведеться швидше і буде штраф, чи не паритися? Може є сенс потягнути суму трати ще раз, щоби вона провелася швидше, як p2p?

Маловероятно. На моей практике входящий P2P проводят на следующий рабочий день, покупки ещё через день.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 788
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1899 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 08:12

кредитка

Пришло в вайбер: ФИО, ...Отримайте кредитну карту ..... на вас вже чекає Х розрахованого ліміту....
Подскажите это значит что реально такая сумма лимита будет или это ничего не значит и может быть как в Альфе 0 грн или вообще отказ?
Sergion
 
Повідомлень: 561
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 08:21

  Sergion написав:Пришло в вайбер: ФИО, ...Отримайте кредитну карту ..... на вас вже чекає Х розрахованого ліміту....
Подскажите это значит что реально такая сумма лимита будет или это ничего не значит и может быть как в Альфе 0 грн или вообще отказ?

Это просто замануха на попробовать оформить кредитку.
У Вали ее выдают зарплатникам и оч. старым и любимым клиентам :)
Попробуйте пройти скоринг.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1084
З нами з: 05.05.21
Подякував: 59 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:14

Amethyst
задолбали кредиткой
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2782
З нами з: 28.02.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:08

  Amethyst написав:
  Sergion написав:Пришло в вайбер: ФИО, ...Отримайте кредитну карту ..... на вас вже чекає Х розрахованого ліміту....
Подскажите это значит что реально такая сумма лимита будет или это ничего не значит и может быть как в Альфе 0 грн или вообще отказ?

Это просто замануха на попробовать оформить кредитку.
У Вали ее выдают зарплатникам и оч. старым и любимым клиентам :)
Попробуйте пройти скоринг.


если ФОП - скоринг-то ок )), но откроют только фоповский вариант :twisted:
интересно, через вип карты это можно обойти ?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2714
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:20

Переход на карту 2 кешбека

Есть здесь кто-то кто переводил действующую кредитку на тариф два кешбека? Меня вроде и перевели, но вот "Ще" нифига не подключился. Горячка заяву зарегистрировала, но я так и не понял когда они его подключат, почитал тут коменты и понял что со "Ще" постоянно какие-то косяки всплывают, и может зря я в эти 2 кешбека ввязался.
antey718
 
Повідомлень: 676
З нами з: 03.08.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:24

  antey718 написав:Есть здесь кто-то кто переводил действующую кредитку на тариф два кешбека? Меня вроде и перевели, но вот "Ще" нифига не подключился. Горячка заяву зарегистрировала, но я так и не понял когда они его подключат, почитал тут коменты и понял что со "Ще" постоянно какие-то косяки всплывают, и может зря я в эти 2 кешбека ввязался.

Ще вроде как подключили мне. Судя по условиям программы балы в Ще начисляются от нескольких минут до нескольких банковских дней. Как по факту сейчас это происходит, какой лаг между покупкой и начислением баллов?
antey718
 
Повідомлень: 676
З нами з: 03.08.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:35

antey718
у мене більше двох тижнів. Було, що посилку зі Штатів вже отримала, а бали ще не нарахували. :D Тобто нараховані швиддко, а висіли 2 тижні+ у резерві
svmasha30
Аватар користувача
 
Повідомлень: 158
З нами з: 11.12.14
Подякував: 106 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:41

  svmasha30 написав:antey718
у мене більше двох тижнів. Було, що посилку зі Штатів вже отримала, а бали ще не нарахували. :D Тобто нараховані швиддко, а висіли 2 тижні+ у резерві

Так резерв и предназначен для отлежки на 14дн, типа время на возврат товара
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1084
З нами з: 05.05.21
Подякував: 59 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:43

Re: Райффайзен Банк

  svmasha30 написав:Тобто нараховані швиддко, а висіли 2 тижні+ у резерві


"Швидко" это сколько времени? Сделал вчера пару тестовых покупок, пока баллов не видно.
antey718
 
Повідомлень: 676
З нами з: 03.08.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 835836837838>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, MASolomko, ВIВ і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9968, 9969, 9970
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
99699 12905059
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 жов, 2021 10:52
greenozon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4986, 4987, 4988
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49879 6848669
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 жов, 2021 10:51
greenozon
Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 1 ... 30, 31, 32
Модератор » Сер 17 кві, 2013 13:55
317 88629
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 жов, 2021 08:24
Vesna

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.