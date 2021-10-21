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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:54
Amethyst Тю, так на е-bay, наприклад, тільки термін оскарження --60діб. І для будь-якого закордонного і-нет магазину 14 діб на повернення коштів - замало. У Приваті це вирішувалось (для відчизняних, за програмою Бонус+) окремими проводками. Постфактум. Цікаво, як вирішують це питання інші банки, де кешбек нараховується миттєво
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:03
antey718
я кожного дня зараз не заглядаю. Мабуть, добу-дві. Але , коли я тільки відкрила картку у липні, не нараховували днів 10. Переписувалася з підтримкою довженько. Через додаток. Розбиралися. Вперше нарахували на резерв тижні за 2-3. Наразі стабілізувалося. Там IT-шніки косорукі, нажаль, у цьому банку.
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svmasha30
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