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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 835836837838

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 665
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:54

Amethyst Тю, так на е-bay, наприклад, тільки термін оскарження --60діб. І для будь-якого закордонного і-нет магазину 14 діб на повернення коштів - замало. У Приваті це вирішувалось (для відчизняних, за програмою Бонус+) окремими проводками. Постфактум. Цікаво, як вирішують це питання інші банки, де кешбек нараховується миттєво
svmasha30
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:03

antey718
я кожного дня зараз не заглядаю. Мабуть, добу-дві. Але , коли я тільки відкрила картку у липні, не нараховували днів 10. Переписувалася з підтримкою довженько. Через додаток. Розбиралися. Вперше нарахували на резерв тижні за 2-3. Наразі стабілізувалося. Там IT-шніки косорукі, нажаль, у цьому банку.
svmasha30
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:38

  antey718 написав:
  svmasha30 написав:Тобто нараховані швиддко, а висіли 2 тижні+ у резерві


"Швидко" это сколько времени? Сделал вчера пару тестовых покупок, пока баллов не видно.


1) Згідно з самою програмою "Ще" бали повинні дійсно знаходитися у резерві 2 тижні. Потім вони стають активними
2) Мене свого часу з одної кредитки на кредитку "2 кешбеки" перевести не змогли. Прийшлося закривати стару і потім відкривати вже "2 кешбеки". Тому можливо мій досвід вам не буде у нагоді, але все оно напишу як все відбувається в мене. Бали Ще за купівлю зажди з'являться одразу - бачу це у доадатку. зараз вже не контролюю, а от перші місяць-півтора перевіряв. Бали Ще за поповнення в перший місяць зараховували вручну, а в другий я вийшов за ліміт
3) Не жалкуйте, картка дійсно цікава. Прийнамні, поки не пофіксили деякі моменти по витратам ))
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:41

nickvp

А у вас у карты "Два кешбека" указана программа лояльности? У меня на карте Fishka указано что это Fishka, а вот на карте "Два кешбека" ничего не сказано о программе лояльности.

Зображення
antey718
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:12

  antey718 написав:nickvp

А у вас у карты "Два кешбека" указана программа лояльности? У меня на карте Fishka указано что это Fishka, а вот на карте "Два кешбека" ничего не сказано о программе лояльности.
Але як можна бачити зі скріну нижче, всі вчорашні трати по кредитці віображені

Зображення


Не було нагоди так далеко залазити - поки що глибоко в кредитках і тому Fishka не користуюся. Так, у мене все так як у вас - на карті Fishka програма лояльності вказана, а по карті "2 кешбеки" немає згадки про програму лояльності

Але як можна бачити зі скріну нижче, всі мої вчорашні витрати в програму попадають. І як я вже писав - попадають миттєво
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nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:01

РБА + АТБ = нереально крута пара :)

https://news.finance.ua/ua/news/-/50282 ... y-ketchupu
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:37

Re: Райффайзен Банк

Прилетіла пропозиція 5% кешбеку для ФОП:
https://raiffeisen.ua/biznesu/klub-moj- ... kiv?show=1
Пансер
 
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