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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 835836837838

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 665
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:54

Amethyst Тю, так на е-bay, наприклад, тільки термін оскарження --60діб. І для будь-якого закордонного і-нет магазину 14 діб на повернення коштів - замало. У Приваті це вирішувалось (для відчизняних, за програмою Бонус+) окремими проводками. Постфактум. Цікаво, як вирішують це питання інші банки, де кешбек нараховується миттєво
svmasha30
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:03

antey718
я кожного дня зараз не заглядаю. Мабуть, добу-дві. Але , коли я тільки відкрила картку у липні, не нараховували днів 10. Переписувалася з підтримкою довженько. Через додаток. Розбиралися. Вперше нарахували на резерв тижні за 2-3. Наразі стабілізувалося. Там IT-шніки косорукі, нажаль, у цьому банку.
svmasha30
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:38

  antey718 написав:
  svmasha30 написав:Тобто нараховані швиддко, а висіли 2 тижні+ у резерві


"Швидко" это сколько времени? Сделал вчера пару тестовых покупок, пока баллов не видно.


1) Згідно з самою програмою "Ще" бали повинні дійсно знаходитися у резерві 2 тижні. Потім вони стають активними
2) Мене свого часу з одної кредитки на кредитку "2 кешбеки" перевести не змогли. Прийшлося закривати стару і потім відкривати вже "2 кешбеки". Тому можливо мій досвід вам не буде у нагоді, але все оно напишу як все відбувається в мене. Бали Ще за купівлю зажди з'являться одразу - бачу це у доадатку. зараз вже не контролюю, а от перші місяць-півтора перевіряв. Бали Ще за поповнення в перший місяць зараховували вручну, а в другий я вийшов за ліміт
3) Не жалкуйте, картка дійсно цікава. Прийнамні, поки не пофіксили деякі моменти по витратам ))
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:41

nickvp

А у вас у карты "Два кешбека" указана программа лояльности? У меня на карте Fishka указано что это Fishka, а вот на карте "Два кешбека" ничего не сказано о программе лояльности.

Зображення
antey718
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:12

  antey718 написав:nickvp

А у вас у карты "Два кешбека" указана программа лояльности? У меня на карте Fishka указано что это Fishka, а вот на карте "Два кешбека" ничего не сказано о программе лояльности.
Але як можна бачити зі скріну нижче, всі вчорашні трати по кредитці віображені

Зображення


Не було нагоди так далеко залазити - поки що глибоко в кредитках і тому Fishka не користуюся. Так, у мене все так як у вас - на карті Fishka програма лояльності вказана, а по карті "2 кешбеки" немає згадки про програму лояльності

Але як можна бачити зі скріну нижче, всі мої вчорашні витрати в програму попадають. І як я вже писав - попадають миттєво
Зображення
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:01

РБА + АТБ = нереально крута пара :)

https://news.finance.ua/ua/news/-/50282 ... y-ketchupu
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:37

Re: Райффайзен Банк

Прилетіла пропозиція 5% кешбеку для ФОП:
https://raiffeisen.ua/biznesu/klub-moj- ... kiv?show=1
В січні теж була
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:45

2 кэшбэка

Подскажите знающие люди, я правильно понимаю, что у этой кредитки нет грейса, и за пользование кредитом 5% начисляют с первого дня траты?
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:58

pobytt
Пільговий період до 57 днів*

* Пільговий період застосовується до усіх операцій та діє з дати проведення операції до найближчої дати розрахунку процентів (нарахування процентів проводиться банком не раніше 25 числа кожного місяця) та далі до 20 числа наступного місяця включно (за умови погашення використаної суми ліміту у зазначений період). (Приклад: дата безготівкової оплати товару – 26.07, найближча дата розрахунку процентів – 25.08, строк дії пільгового періоду – з 26.07 по 20.09 (57 днів). ** 5 (п’ять)% від залишку заборгованості. Сума мінімального щомісячного платежу виставляється до погашення кожного місяця в дату розрахунку процентів та має бути погашена до 20 числа наступного місяця

https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... a-keshbeka

Короткий огляд картки: https://www.youtube.com/watch?v=oGHg2UB5jq0
klug
 
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