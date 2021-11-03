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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:54
Amethyst Тю, так на е-bay, наприклад, тільки термін оскарження --60діб. І для будь-якого закордонного і-нет магазину 14 діб на повернення коштів - замало. У Приваті це вирішувалось (для відчизняних, за програмою Бонус+) окремими проводками. Постфактум. Цікаво, як вирішують це питання інші банки, де кешбек нараховується миттєво
Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:03
antey718
я кожного дня зараз не заглядаю. Мабуть, добу-дві. Але , коли я тільки відкрила картку у липні, не нараховували днів 10. Переписувалася з підтримкою довженько. Через додаток. Розбиралися. Вперше нарахували на резерв тижні за 2-3. Наразі стабілізувалося. Там IT-шніки косорукі, нажаль, у цьому банку.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:38
1) Згідно з самою програмою "Ще" бали повинні дійсно знаходитися у резерві 2 тижні. Потім вони стають активними
2) Мене свого часу з одної кредитки на кредитку "2 кешбеки" перевести не змогли. Прийшлося закривати стару і потім відкривати вже "2 кешбеки". Тому можливо мій досвід вам не буде у нагоді, але все оно напишу як все відбувається в мене. Бали Ще за купівлю зажди з'являться одразу - бачу це у доадатку. зараз вже не контролюю, а от перші місяць-півтора перевіряв. Бали Ще за поповнення в перший місяць зараховували вручну, а в другий я вийшов за ліміт
3) Не жалкуйте, картка дійсно цікава. Прийнамні, поки не пофіксили деякі моменти по витратам ))
Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:41
Додано: Суб 23 жов, 2021 10:12
Не було нагоди так далеко залазити - поки що глибоко в кредитках і тому Fishka не користуюся. Так, у мене все так як у вас - на карті Fishka програма лояльності вказана, а по карті "2 кешбеки" немає згадки про програму лояльності
Але як можна бачити зі скріну нижче, всі мої вчорашні витрати в програму попадають. І як я вже писав - попадають миттєво
Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:01
РБА + АТБ = нереально крута пара
https://news.finance.ua/ua/news/-/50282 ... y-ketchupu
Додано: Пон 01 лис, 2021 12:37
Re: Райффайзен Банк
Прилетіла пропозиція 5% кешбеку для ФОП:
В січні теж була
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:45
2 кэшбэка
Подскажите знающие люди, я правильно понимаю, что у этой кредитки нет грейса, и за пользование кредитом 5% начисляют с первого дня траты?
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:58
pobytt
Короткий огляд картки:
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